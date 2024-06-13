Берреттини о первой в карьере победе над Шаповаловым: «Я понимал, что должен показать свой лучший теннис, чтобы победить. И я это сделал»

Маттео Берреттини прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым.

Итальянец впервые обыграл его во втором круге турнира в Штутгарте – 6:4, 6:4.

«Я знал, что я никогда у него не выигрывал. В прошлом мы провели два очень тяжелых матча, но они были очень давно (в 2018-м и 2019-м – Sports). Я понимал, что должен показать свой лучший теннис, чтобы победить. И я это сделал.

На траве я играю хорошо. Думаю, это мое лучшее покрытие, оно мне нравится, и в Штутгарте я люблю играть. Я очень рад, что вышел в четвертьфинал. Теперь мне нужно немного отдохнуть и подождать завтра, чтобы подумать уже о нем.

Я сконцентрировался на подаче. Здесь особенно важно заставить [Шаповалова] почувствовать давление. Даже на его подаче, чтобы он знал, что ему нельзя ее отдавать, иначе у него будут проблемы.

На траве я люблю резать удары. Это было очень полезно сегодня против левши с одноручным бэкхендом. Мы немного потренировали эти удары вчера и сегодня утром, и в итоге сработало».

В четвертьфинале Берретини сыграет с Джеймсом Даквортом. Ранее они никогда не встречались.