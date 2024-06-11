Берреттини после победы над Сафиуллиным: «Я надеялся на что-то полегче»

Теги ATP Boss Open Роман Сафиуллин Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини прокомментировал победу над Романом Сафиуллиным.

Итальянец выиграл матч в первом круге в Штутгарте со счетом 7:6(8), 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

«У меня вообще не осталось энергии. Первый матч за несколько месяцев – я надеялся на что-то полегче (улыбается).

Я очень рад тому, как сражался на корте. Я играл не на самом высоком своем уровне, но я и не ждал большего. После месяцев отсутствия [на турнирах] всегда тяжело возвращаться с хорошей игрой.

Поэтому я сказал себе: «Просто сражайся, будь здесь и попытайся насладиться». Я пропустил грунтовый сезон, поэтому очень рад возвращению и победе».

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