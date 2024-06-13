Надаль перед Олимпиадой сыграет на грунтовом турнире в Баштаде. Там выступят Синнер, Рублев и Рууд

Теги Рафаэль Надаль ATP SkiStar Swedish Open Теннис

Рафаэль Надаль заявился на грунтовый ATP 250 в Баштаде, который пройдет на следующей неделе после «Уимблдона» – с 15 по 21 июля.

«Так как я участвую в Олимпиаде в Париже, мы считаем, что лучшим решением для организма будет не менять покрытие и продолжать играть на грунте.

Именно по этой причине я пропущу «Уимблдон». Мне грустно, что в этом году я не смогу почувствовать прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое навсегда в моем сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда очень меня поддерживали. Я буду по всем вам скучать», – написал испанец.

В Баштаде также сыграют Янник Синнер, Андрей Рублев и Каспер Рууд.

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5 комментариев
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Как не везёт Рафе... В кое веке решил забрать водокачку на закате карьеры, а в итоге туда приедут топовые игроки
+3
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+3
Интересно, можно ли одиночнику заявиться чисто на пару. Это я к тому, приедет ли сюда Алькарас.
+1
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+1
Ответ Максим Пестов
Как не везёт Рафе... В кое веке решил забрать водокачку на закате карьеры, а в итоге туда приедут топовые игроки
Все готовятся к Олимпиаде.
+1
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Любопытно будет взглянуть🤷‍♀️‼️
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Ответ sedric
Интересно, можно ли одиночнику заявиться чисто на пару. Это я к тому, приедет ли сюда Алькарас.
И даже в миксте.

Шарапова играла с Мирным.
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