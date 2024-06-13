Надаль перед Олимпиадой сыграет на грунтовом турнире в Баштаде. Там выступят Синнер, Рублев и Рууд

Рафаэль Надаль заявился на грунтовый ATP 250 в Баштаде, который пройдет на следующей неделе после «Уимблдона» – с 15 по 21 июля.

«Так как я участвую в Олимпиаде в Париже, мы считаем, что лучшим решением для организма будет не менять покрытие и продолжать играть на грунте.

Именно по этой причине я пропущу «Уимблдон». Мне грустно, что в этом году я не смогу почувствовать прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое навсегда в моем сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда очень меня поддерживали. Я буду по всем вам скучать», – написал испанец.

В Баштаде также сыграют Янник Синнер, Андрей Рублев и Каспер Рууд.