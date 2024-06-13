Тарпищев о том, что Аванесян будет выступать за Армению: «Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно»
Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Элины Аванесян представлять Армению.
«Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне. Будет выступать за Армению – это ее право», – цитирует ТАСС президента федерации тенниса России.
Элина Аванесян меняет гражданство – хотя 2 месяца назад «такое даже не думалось»
Вообще не понятно, что полезного он на своем посту делает 🤔