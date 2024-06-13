Тарпищев о том, что Аванесян будет выступать за Армению: «Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно»

Теги Шамиль Тарпищев WTA Элина Аванесян Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Элины Аванесян представлять Армению.

«Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне. Будет выступать за Армению – это ее право», – цитирует ТАСС президента федерации тенниса России.

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7 комментариев
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А кто в вашей орбите, так сказать?
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Она вообще из другой вселенной походу...
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Так и про Медведева можно сказать. Он уже давно живет не в России.
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Тарпищеву на всё пофиг, походу. Главное, его орбита вращается где-то, и приносит деньги. Хотя за что, не понятно.
Вообще не понятно, что полезного он на своем посту делает 🤔
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Ага а как покажет результат скажет: это наш продукт.
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пф...
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Ответ Наглая Кайса
А кто в вашей орбите, так сказать?
Величие российского тенниса! А остальным с ним не по пути🤣
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