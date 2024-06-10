Элина Аванесян меняет гражданство – хотя 2 месяца назад «такое даже не думалось»

В понедельник замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщил – 78-я ракетка мира Элина Аванесян скоро будет выступать за Армению.

«Да, Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», – заявил чиновник.

Сама Аванесян новости пока не комментировала.

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Аванесян родилась в России, в Пятигорске – куда ее семья переехала в 1992-м из Нагорного Карабаха из-за войны.

В подростковом возрасте она переехала в Москву, потому что ее пригласили в юниорскую сборную России. А потом Аванесян перебралась в Испанию, чтобы строить профессиональную карьеру.

Отец Аванесян Арарат в 2023-м рассказывал : «В юниорском туре часть расходов за турниры спонсировала сборная [России], которая по сей день спонсирует, другую часть [покрывали] своими силами. Но основная часть, в мире не без добрых людей, на протяжении долгих лет спонсором являются дяди Элины».

Связь с Арменией Аванесян тоже не теряла – много ездила туда с семьей и выступала на местных турнирах.

В том же интервью Арарат Аванесян оценил возможность выступления за Армению: «К сожалению, в мире не так спокойно, как хотелось бы, и все это сказывается на спорте тоже. Конечно, было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама. Если она примет такое решение, мы, конечно же, поддержим».

При этом сама Элина говорила, что предложений о выступлениях за Армению ей не поступало. А еще в апреле, всего два месяца назад, говорила о возможной смене гражданства:

«Такое не думается и не обсуждается».

Сейчас Аванесян – 11-я ракетка России, но в случае перехода станет №1 в Армении. Это потенциально поможет при отборе на Олимпиады – но в Париже-2024 она уже в любом случае не сыграет.

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Аванесян – далеко не первая теннисистка из России, решившая выступать за другую страну.

Год назад Варвара Грачева стала француженкой – потому что уже много лет живет во Франции. В этом году на «Ролан Гаррос» она дошла до 1/8 финала и уже пела с трибунами «Марсельезу».

В этом году за Казахстан начал выступать Александр Шевченко. Вскоре после этого он поднялся на наивысшую для себя 45-ю позицию в рейтинге.

А в 2022-м гражданство на грузинское экстренно поменяла Натела Дзаламидзе – чтобы иметь возможность играть на «Уимблдоне» и Олимпиаде. Сейчас она 136-я ракетка мира в паре.

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Фото: AFP /DIMITAR DILKOFF, TOBIAS SCHWARZ