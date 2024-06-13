Часть членов Queen’s Club хотят оспорить в суде проведение женского турнира с 2025 года

Теги WTA cinch Championships Теннис

Часть членов лондонского Queen’s Club хотят оспорить проведение турнира WTA.

Они готовятся подать в суд, сообщает i.

В следующем сезоне женский турнир пройдет на кортах клуба впервые с 1973-го. Он запланирован на неделе перед мужским. О подписании соответствующего соглашения между клубом и LTA объявили месяц назад.

Один из членов правления в знак протеста подал в отставку, а часть рядовых членов клуба недовольны, что с ними не посоветовались перед заключением сделки. Они больше двух часов высказывали претензии на внеочередном общем собрании, которое прошло 7 июня. В итоге было одобрено предложение, что в дальнейшем правление должно будет советоваться с членами клуба по всем подобным вопросам.

Cудебный процесс потребует подробного изучения устава клуба. Это позволит выяснить, превысило ли правление полномочия, заключив, как сказал один из источников i, «тайную сделку».

«Мы не знаем ни о каких судебных разбирательствах, а, поскольку клуб частный, мы не комментируем наши внутренние дела», – сказал i председатель Queen’s Club Саймон Гринвелл.

В 2007-м LTA продала Queen’s Club членам клуба. Сейчас их 4000, только 700 из них посещают клуб регулярно. Вступительный взнос – 15 тысяч фунтов.

Ежегодно из-за подготовки и проведения турнира ATP для членов клуба вводятся шестинедельные ограничения. Например, тренажерный зал переоборудуют в кухню для гостей, а сауны закрывают, чтобы поставить там ледяные ванны для участников турнира.

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3 комментария
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4000 членов клуба внесли по 15 тыс каждый, это 60 млн фунтов получается, не слабо так то)
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Где там Петкович, вот это настоящее женоненавистничество! Ждем еще Жабер и Касаткину, которые любят кричать про сексизм) Но когда доходит дело до реальных проблем, они скорее всего даже не пикнут))
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