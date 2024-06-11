Медведев, Кафельников, Федерер, Маррей, Роддик, Агасси поздравили Синнера со статусом первой ракетки мира

Официальный аккаунт опубликовал поздравления для с достижением первой строчки рейтинга от бывших первых ракеток мира.

: «Это то еще достижение и не думаю, что кто-то заслуживает его больше, чем ты.

Если бы у вселенной был теннисный турнир, Земля бы отправила тебя (смеется). Как это здорово! Наслаждайся, продолжай прогрессировать. У тебя потрясающая игра».

: «Лично для меня первая строчка рейтинга – возможно, высшее достижение. Я уверен, ты очень счастлив и гордишься собой. Конечно, тебя сейчас любит вся Италия, потому что ты первый итальянец с этим достижением. Это удивительно. Я невероятно рад за тебя. Ты замечательный человек, игрок, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Береги себя, скоро увидимся».

: «Поздравляю, это очень заслуженно. У тебя потрясающий год, я знаю, насколько сложно этого достичь, но ты этого полностью заслуживаешь»

: «Это огромное достижение. Ты на 100% этого заслуживаешь. Ты удивительно играешь, лучше, чем кто-либо последние 365 дней. Я знаю, как ты много работал для этого. Так что, надеюсь, ты сможешь насладиться результатом, а потом мы встретимся на корте».

: «Я знаю, что путь к первой строчке рейтинга отнимает много времени, а еще я знаю, что тур никогда не останавливается. Надеюсь, ты найдешь немного времени, чтобы отдохнуть и насладиться тем, чего ты достиг.

Никто и никогда не сможет отобрать у тебя то, что ты однажды достиг статуса первой ракетки мира.

Абсолютное удовольствие смотреть за тобой, как ты развиваешься и сражаешься за великое в таком юном возрасте. Надеюсь, я буду видеть это еще много-много лет.

И, пожалуйста, передай поздравления своей команде, потому что мы все знаем, что этого невозможно сделать в одиночку».

: «Поздравляю с самым большим достижением в мужском теннисе. Это вершина, о которой многие теннисисты. И я знаю, что вся работа, которую ты провел, окупилась.

Я хочу, чтобы ты продолжал восхищать своей игрой всех итальянских болельщиков и болельщиков по всему миру.

Наслаждайся этим днем, ты отлично поработал. И добро пожаловать в клуб».

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