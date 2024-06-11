Медведев, Кафельников, Федерер, Маррей, Роддик, Агасси поздравили Синнера со статусом первой ракетки мира

Теги Роджер Федерер Энди Роддик Энди Маррей Андре Агасси ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Официальный аккаунт ATP опубликовал поздравления для Янника Синнера с достижением первой строчки рейтинга от бывших первых ракеток мира.

Андре Агасси: «Это то еще достижение и не думаю, что кто-то заслуживает его больше, чем ты.

Если бы у вселенной был теннисный турнир, Земля бы отправила тебя (смеется). Как это здорово! Наслаждайся, продолжай прогрессировать. У тебя потрясающая игра».

Роджер Федерер: «Лично для меня первая строчка рейтинга – возможно, высшее достижение. Я уверен, ты очень счастлив и гордишься собой. Конечно, тебя сейчас любит вся Италия, потому что ты первый итальянец с этим достижением. Это удивительно. Я невероятно рад за тебя. Ты замечательный человек, игрок, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Береги себя, скоро увидимся».

Энди Маррей: «Поздравляю, это очень заслуженно. У тебя потрясающий год, я знаю, насколько сложно этого достичь, но ты этого полностью заслуживаешь»

Даниил Медведев: «Это огромное достижение. Ты на 100% этого заслуживаешь. Ты удивительно играешь, лучше, чем кто-либо последние 365 дней. Я знаю, как ты много работал для этого. Так что, надеюсь, ты сможешь насладиться результатом, а потом мы встретимся на корте».

Энди Роддик: «Я знаю, что путь к первой строчке рейтинга  отнимает много времени, а еще я знаю, что тур никогда не останавливается. Надеюсь, ты найдешь немного времени, чтобы отдохнуть и насладиться тем, чего ты достиг.

Никто и никогда не сможет отобрать у тебя то, что ты однажды достиг статуса первой ракетки мира.

Абсолютное удовольствие смотреть за тобой, как ты развиваешься и сражаешься за великое в таком юном возрасте. Надеюсь, я буду видеть это еще много-много лет.

И, пожалуйста, передай поздравления своей команде, потому что мы все знаем, что этого невозможно сделать в одиночку».

Евгений Кафельников: «Поздравляю с самым большим достижением в мужском теннисе. Это вершина, о которой многие теннисисты. И я знаю, что вся работа, которую ты провел, окупилась.

Я хочу, чтобы ты продолжал восхищать своей игрой всех итальянских болельщиков и болельщиков по всему миру. 

Наслаждайся этим днем, ты отлично поработал. И добро пожаловать в клуб».

Как Янник Синнер стал лучшим теннисистом мира

4 комментария
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Дада, Медди уже только и осталось, что поздравлять других.
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Там еще Курье, Борг, Беккер, Хьюитт, Рафтер, Куэртен и некоторые другие засветились. Интересно, по какому принципу их подбирали- например, почему из нынешней десятки в ролике поздравил только Медведев.
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выше перечисленные как раз в сумме равны количеству недель Джоковича
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Алькараса так не поздравляли, Гауденци постарался
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