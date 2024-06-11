Федерер о завершении карьеры: «Я не помню, чтобы жена умоляла меня закончить, но, конечно, она спрашивала: «Почему мы все еще это делаем?»

Роджер Федерер рассказал, как его жена и дети отреагировали на уход из тенниса.

«Говорить детям в комнате о моем завершении карьеры было тяжело. Трое из них плакали, и Мирка тоже. Конечно, это было очень эмоционально.

Но только после я понял, насколько страдала Мирка. Я не помню, чтобы она умоляла меня закончить, но, конечно, она спрашивала: «Почему мы все еще это делаем?»

Я знаю, что моим родителям тоже не понравилось, что их сын проходит сквозь это на Уимблдоне (в 2021 году, когда Федерер проиграл последний одиночный матч в карьере Хуберту Хуркачу: 3:6, 6:7(4), 0:6 – Sports). Они знали, что я чувствовал. Они знали, что у меня практически нет шансов выиграть турнир. Что все может стать только хуже.

Когда мы поняли, что колено больше не позволит мне играть, я почувствовал, как они облегченно вздохнули».