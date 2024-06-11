Федерер – теперь доктор. Приехал на церемонию в США с детьми (обалдеть, они взрослые!)

В день, когда Карлос Алькарас достиг величия , потерялась новость о другом великом теннисисте: Роджер Федерер стал почетным доктором Дартмутского колледжа в американском штате Нью-Гэмпшир.

Дартмут – один из восьми университетов элитной Лиги плюща – объединения вузов США, основанных в XVII-XVIII веках и известных эксклюзивностью и высоким качеством образования. Дартмуту 254 года, он состоит из 19 факультетов, а также медицинской, инженерной школ и школы бизнеса.

С 6400 студентами Дартмут, так же известный как «Колледж на холме» и Big Green, – самый маленький университет Лиги плюща, но среди его выпускников – 41-й вице-президент США Нельсон Рокфеллер, 13 обладателей Пулитцеровской премии, включая поэта Роберта Фроста, детский писатель Доктор Сьюз, CEO Nike Джон Донахью, шоураннеры «Игры престолов» и «Анатомии страсти» Дэвид Бениофф и Шонда Раймс, актриса Минди Калинг, ведущий Tennis Channel Бретт Хэйбер, а также агент Федерера Тони Годсик.

Федереру дали почетную степень доктора «гуманитарных посланий» (humane letters), присуждаемую за филантропическую деятельность, и пригласили выступить на вручении дипломов выпускникам-2024, среди которых была Изабелла Годсик, дочка Тони и финалистки трех турниров «Большого шлема» Мэри-Джо Фернандес. Он приехал в Нью-Гэмпшир с семьей накануне, чтобы проникнуться духом своей новой альма-матер,

подготовиться к выступлению

и поработать руками.

Выступление перед выпускниками заметно взволнованный Роджер за кафедрой в виде высокого пня начал с того, что на территории какого-либо университета находится всего во второй раз в жизни, так что титул «доктор Роджер» – самая неожиданная его победа. В этом, возможно, было немного лукавства, потому что Федерер не раз говорил, что хочет запомниться людям в первую очередь как филантроп.

Также Федерер сказал, что ему особенно приятно находиться в окружении дартмутской зелени, потому что трава – его любимое покрытие, а также похвалил Дартмут за изобретение бирпонга, назвав колледж «Уимблдоном» понга».

Еще 20-кратный чемпион «Шлемов» провел параллель между окончанием университета и завершением карьеры: «Как и вы, я закончил одно большое дело и перехожу к другому. Как и вы, я только постепенно осознаю, что это будет за дело. Так что я знаю вашу боль. Я знаю, каково это, когда тебя спрашивают, что ты будешь делать с остатком своей жизни. Я не знаю, и это нормально – не знать.

Чем я занимаюсь? В первую очередь я папа, так что я вожу детей в школу. Еще играю в шахматы с незнакомцами в интернете. Пылесошу».

Остаток речи состоял из уроков, которые Федерер извлек из тенниса и для дартмутцев адаптировал для жизни:

● непринужденность – это миф, за которым стоит большая работа;

● любое очко – это только одно очко, и как только оно завершено, нужно думать о следующем. За карьеру Федерер выиграл где-то 80% матчей, но в этих матчах – только 54% очков. Когда проигрываешь каждое второе очко, нужно уметь их отпускать, чтобы двигаться дальше;

● жизнь больше, чем корт: нельзя забывать, что есть вещи и особенно люди важнее работы. В конечном счете это сделает тебя лучше и в твоем деле.

Метафоричную речь Федерер закончил очень буквально: взял из рук президентки Дартмута Шан Бейлок приготовленную заранее ракетку и показал, как правильно бить справа и слева. «Это не метафора, – закончил Роджер. – Это просто хорошая техника».

Целиком речь здесь .

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Фото: instagram.com /rogerfederer, dartmouthcollege; Gettyimages.ru /Scott Eisen