Алькарас 12-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение
Третья ракетка мира Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» обыграл Александра Зверева со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Испанец 12-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 12:1.
Единственное поражение он потерпел от Маттео Берреттини на Australian Open-2022.
👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»
https://www.tennisabstract.com/cgi-bin/player-classic.cgi?p=CarlosAlcaraz&f=ACareerqqP5