Алькарас 12-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» обыграл Александра Зверева со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Испанец 12-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 12:1.

Единственное поражение он потерпел от Маттео Берреттини на Australian Open-2022.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»

6 комментариев
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Браво Карлос! 👏👏👏. Ты настоящий боец и чемпион. Здоровья тебе. Все остальное у тебя есть чтобы стать одним из величайших в истории тенниса. С победой тебя и будь сильным💪👍.
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Если верить Tennis Abstract, то 11-й (там 10, но они не успели добавить сегодняшний матч).
https://www.tennisabstract.com/cgi-bin/player-classic.cgi?p=CarlosAlcaraz&f=ACareerqqP5
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Алькарас, кстати, присоединился к клубу людей, которые для победы на шлеме выиграли два пятисетовика в полуфинале и финале. Там точно Роджер, Рафа и Новак. Помню еще Иванишевича на Уиме 2001. Дальше надо копать, наверняка еще были люди.
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С физикой у Карлоса нет проблем и 5 сетов он играет уверенно на своём уровне. С победой на РГ !
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Ответ Dikki Shelton
Браво Карлос! 👏👏👏. Ты настоящий боец и чемпион. Здоровья тебе. Все остальное у тебя есть чтобы стать одним из величайших в истории тенниса. С победой тебя и будь сильным💪👍.
У Карлоса при наличии крепкого здоровья есть большие шансы стать самым титулованным Теннисистом, ибо в его эпоху пока нет двух монструозных соперников которые наравне с ним будут собирать шлемы, как было у каждого из БИГ-3. Скорее у него в соперниках будут крепчайшие аналоги Маррея и Вавринки, которые будут конечно забирать периодически своё, но на величие претендовать не будут.
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Ответ Dikki Shelton
Браво Карлос! 👏👏👏. Ты настоящий боец и чемпион. Здоровья тебе. Все остальное у тебя есть чтобы стать одним из величайших в истории тенниса. С победой тебя и будь сильным💪👍.
главное, что У Алькараса есть то, что и У Надаля, поражение на Мастерсе в Мадриде от Рублева, когда по пути к Титулу в Испании Андрей убрал Алькараса на его домашнем (самом престижном для Испании домашнем турнире) турнире серии Мастерс. и Зверев по пути к Титулу на Мастерсе в Мадриде убирал Надаля со своего пути. и Игорь Андреев на турнире основного тура, убирал Надаля в Испании по пути к своему Титулу на турнире в Валенсии.
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