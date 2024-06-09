Алькарас 12-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение

Третья ракетка мира в финале « » обыграл со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Испанец 12-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 12:1.

Единственное поражение он потерпел от Маттео Берреттини на Australian Open-2022.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»