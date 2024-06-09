Виландер о Джоковиче: «Он опустился на вторую строчку рейтинга из-за проблем со здоровьем, а не из-за поражения»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Теннис

Матс Виландер прокомментировал то, что Новак Джокович станет №2 в рейтинге.

В понедельник серб потеряет очки за прошлогодний титул «Ролан Гаррос», а первой ракеткой станет Янник Синнер.

Джокович снялся с четвертьфинала из-за травмы колена, которую он получил в матче четвертого круга. После этого серб перенес операцию на мениске. Из-за этого он может пропустить «Уимблдон».

«Я прекрасно знаю, что Синнер потрясающе провел первую половину сезона и что компьютер не врет.

Но еще я помню, что Новак – действующий чемпион US Open и итогового турнира ATP и финалист Уимблдона. Пока это так, и он остается для меня лучшим.

В конце матча с [Франсиско] Серундоло, что в «режиме Джоко» он практически непобедим даже с травмой. На самом деле, он опустился на вторую строчку рейтинга из-за проблем со здоровьем, а не из-за поражения».

Я беспокоюсь о том, как он сыграет на Уимблдоне». Мне жаль весь теннисный мир, но трава – это опасное покрытие для возвращения в тур после операции на мениске.

Я считаю, самым важным турниром для него в этот раз будет Олимпиада. Он еще не выигрывал золото – думаю, он очень хотел бы привезти его домой в Сербию. Конечно, выиграть Уимблдон в восьмой раз было бы потрясающе, взять 25 «Шлемов». Но он все еще молод телом и душой.

Помимо то, что Новак расстроен сам, лично мне жаль, что его не будет на «Уимблдоне». Хочется видеть, как он заставляет молодых игроков развиваться. Потому что против [Лоренцо] Музетти и [Франсиско] Серундоло он показал то, что они не умеют

Я всего себя положу против любого – и не проиграю, не показав максимум. Новак последний, кто это отлично умеет, у него есть такой опыт».

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6 комментариев
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Рейтинг считается за 52 недели, травму Джока получил на последнем проведенном турнире - РГ. Остальное время он был здоров, но дело в том, что Синнер последние 52 недели был лучше, поэтому стал первым. Матс чушь городит.
+8
-1
+7
Это нормально
Когда к сорока годам что может заболеть😁
+1
0
+1
Ну не всё исключительно от Джоковича зависело. Янник мог бы стать первым если бы вышел в финал Ролан Гаррос независимо от результата Джоковича. Да, вы скажете что он проиграл в полуфинале Карлосу, он проиграл заслуженно. Но неизвестно как бы этот полуфинал закончился останься серб на турнире, Карлосу возможно было бы ещё сложнее, у Синнера была бы двойная мотивация.
+1
0
+1
Так можно сказать и про Роджера и про Рафу, да вообще про кого угодно...Джордан бы и сегодня разрывал НБА, если бы не здоровье
+2
-1
+1
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