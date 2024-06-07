Зверев вышел на Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Он ведет в личке и выиграл в Австралии

Александр Зверев против Карлоса Алькараса – такой нас ждет финал «Ролан Гаррос» .

Первым в решающий матч вышел испанец, а позже к нему присоединился немец – после победы над Каспером Руудом (2:6, 6:2, 6:4, 6:2).

Зверев продолжает беспроигрышную серию – перед «Ролан Гаррос» он выиграл титул в Риме, так что теперь на его счету уже 12 побед подряд. Он второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2020, где он упустил 2:0 по сетам и подачу на титул.

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Зверев приехал на «Ролан Гаррос» в качестве чуть ли не главного фаворита. У всех остальных фаворитов были разные проблемы – травмы, плохая форма, ненависть к грунту, тараканы в голове, – а немец здоров, свеж, отлично играет. И даже судебное разбирательство по обвинению в домашнем насилии его не особо напрягало .

Но путь к финалу получился очень тяжелым.

В первом круге ему попался Рафаэль Надаль – и закрыть 14-кратного чемпиона в трех сетах стоило огромных усилий. В первую очередь, психологических.

В третьем круге Зверева чуть не выбил Тэллон Грикспор – голландец вел 4:1 с двойным брейком в решающем сете. Но немец добавил агрессии с приема, поймал стабильность и отыгрался.

В четвертом раунде ему пришлось играть пять сетов с талантливым Хольгером Руне – и он был в одном тай-брейке от вылета.

В четвертьфинале Алекс де Минаур имел все шансы создать огромные проблемы, когда вел 4:0 на тай-брейке второго сета – но Зверев включился на максимум, врубил безумную оборону, отыгрался и дожал австралийца в трех.

А в полуфинале ждал Рууд – в прошлом году отдавший Звереву в полуфинале всего семь геймов.

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В начале матча казалось, что нас может ждать повторение прошлогоднего матча. Потому что Рууд был агрессивен и доминировал, а Зверев ужасно подавал, много ошибался и выглядел неубедительно.

Но потом немец как будто преобразился. Процент первой подачи взлетел в небо – и она сама летела так, что отлично принимающий Рууд ничего не мог сделать.

А на задней линии Зверев его просто душил: нереальная стабильность, нереальная оборона, максимально глубокие ответы, максимально эффективные переходы из обороны в атаку.

Иногда Рууд просто не мог пробить лучше – а все равно проигрывал очко.

А иногда Зверев просто выдавал что-то безумное.

Касперу еще мешало то, что с третьего сета у него заболел живот, и он вызывал врача, который давал ему таблетки. В таком состоянии показывать максимально агрессивный и рискованный теннис, который требовался для победы над таким Зверевым, ему было крайне сложно.

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Финал «Ролан Гаррос» станет для Зверева уже 10-м матчем против Алькараса. И в личке он ведет 5:4. В том числе 2:1 на «Шлемах» – на его счету очень впечатляющие победы над испанцем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2022 и четвертьфинале Australian Open-2024.

Так что борьба за титул будет жесткой.

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Фото: East News /Alain JOCARD / AFP; Gettyimages.ru /Dan Istitene