Паолини о 4 титулах Швентек на РГ: «Это просто ненормальные результаты, что-то невероятное»

Жасмин Паолини высказалась об игре Иги Швентек.

– На корте вы сказали, что играть здесь против Иги – это одна из самых сложных задач в теннисе. Можете объяснить, почему это так трудно?

– Не знаю. Здесь она играет невероятно. Рано встречает мяч, не дает тебе времени, играет с вращением. Она здорово защищается. На грунте она невероятна. Да и на харде тоже, серьезно, она выиграла в этом году столько турниров.

Но играть с ней здесь – это нечто иное. Она выиграла уже четыре титула, а ей всего 22 года (31 мая исполнилось 23 – Sports).

Это просто ненормальные результаты, что-то невероятное.

Она невероятный игрок.

– Вы играли с ней пару лет назад. Сейчас она играет с той же интенсивностью?

– Сегодня было сложнее, чем в прошлый раз. В прошлый раз счет был 3:6, 0:6, но, по-моему, сегодня было сложнее.

Мне кажется, я играю лучше, чем два года назад. Но и она тоже (смеется). Особенно на этом покрытии. Поэтому не знаю. Мне кажется, этот матч был сложнее.

Швентек пишет историю – к 23 взяла 4-й «Ролан Гаррос». Королева грунта!

Швентек – Кепка. Почему?