Швентек выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд

Теги Серена Уильямс Ролан Гаррос WTA Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Наоми Осака Ига Швентек Жасмин Паолини Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.

Швентек выиграла 19-й матч подряд. Это ее самая длинная победная серия на грунте.

Во втором круге против Наоми Осаки Швентек отыграла матчбол. Она 15-я теннисистка, победившая на «Большом шлеме», отыграв по ходу турнира матчбол, и четвертая, кто сделал это на «Ролан Гаррос».

Это пятый титул польки на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Теперь полька занимает единоличное четвертое место в Открытой эре по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос». Она выиграла на турнире 21 матч подряд. Более длинные серии провели Жюстин Энен (24 матча, 2005-2010), Моника Селеш (25, 1990-1996) и Крис Эверт (29, 1974-1981).

Швентек – третья женщина, которой удалось выиграть три «Ролан Гаррос» подряд. До нее это сделали Селеш (1990-1992) и Энен (2005-2007). Кроме того, она первая теннисистка, победившая на одном ТБШ три года подряд после Серены Уильямс на US Open (2012-2014).

Швентек второй выиграла в один год «тысячники» в Мадриде и Риме и «Ролан Гаррос». Первой это сделала Серена в 2013-м.

Швентек выиграла 22-й титул на уровне WTA.

10 комментариев
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Poland-Garros
+13
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Ну хоть без баранки в финале. И на том спасибо
+4
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+3
Наоми конечно сила
+3
0
+3
Королева Ролан Гаррос 👑. Браво Ига! Это было супер 👏👏👏. В свои 23 года ты уже великая👊 . С победой тебя👍👍👍👍.
+2
0
+2
Ответ сергей97
Poland-Garros
А это остроумно )
+3
-2
+1
Д - Доминация. Молодец Ига. И отдельное спасибо за этот РГ - Мирре Андреевой.
+1
-1
0
До Надаля осталрсь выйграть 10 раз еще турнир
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0
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