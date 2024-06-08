Швентек выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд

Первая ракетка мира обыграла в финале « » – 6:2, 6:1.

Швентек выиграла 19-й матч подряд. Это ее самая длинная победная серия на грунте.

Во втором круге против Наоми Осаки Швентек отыграла матчбол. Она 15-я теннисистка, победившая на «Большом шлеме», отыграв по ходу турнира матчбол, и четвертая, кто сделал это на «Ролан Гаррос».

Это пятый титул польки на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Теперь полька занимает единоличное четвертое место в Открытой эре по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос». Она выиграла на турнире 21 матч подряд. Более длинные серии провели Жюстин Энен (24 матча, 2005-2010), Моника Селеш (25, 1990-1996) и Крис Эверт (29, 1974-1981).

Швентек – третья женщина, которой удалось выиграть три «Ролан Гаррос» подряд. До нее это сделали Селеш (1990-1992) и Энен (2005-2007). Кроме того, она первая теннисистка, победившая на одном ТБШ три года подряд после Серены Уильямс на US Open (2012-2014).

Швентек второй выиграла в один год «тысячники» в Мадриде и Риме и «Ролан Гаррос». Первой это сделала Серена в 2013-м.

Швентек выиграла 22-й титул на уровне .