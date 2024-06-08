Роже-Васслен о фото, где 12-летний Алькарас смотрит его матч на РГ: «Всегда пожалуйста за вдохновение 😂»
Эдуар Роже-Васслен отреагировал на детское фото Карлоса Алькараса.
На фото Алькарас с отцом смотрят на экране у Эйфелевой башни первый круг «Ролан Гаррос»-2015 между Роже-Вассленом и Гаэлем Монфисом (Монфис победил 6:2, 6:7(5), 6:1, 7:5).
Роже-Васслен написал: «👀 Всегда пожалуйста за вдохновение 😂».
Роже-Васслен выиграл «Ролан Гаррос»-2024 в миксте с Лаурой Зигемунд.
Алькарас завтра поборется за одиночный титул с Александром Зверевым.