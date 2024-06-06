Зигемунд и Роже-Васслен выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Эдуар Роже-Васслен Лаура Зигемунд Нил Скупски призовые Дезире Кравчик Теннис

Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен (2) стали чемпионами «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале она обыграли Дезире Кравчик и Нила Скупски (4) – 6:4, 7:5.

Для Зигемунд это второй титул в смешанном разряде турниров «Большого шлема» (также US Open-2016 с Мате Павичем). Кроме того, она выиграла парный US Open-2020 с Верой Звонаревой.

Роже-Васслен победил на парном «Ролан Гаррос»-2014 с Жюльеном Беннето. Это его первый титул ТБШ в миксте.

Зигемунд и Роже-Васслен заработали за турнир 122 тысячи евро, Кравчик и Скупски – 61 тысячу.

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