На ветеранском турнире ITF сыграли теннисисты в возрасте 97 и 102 лет. Это новый рекорд

На турнире ITF в хорватском Боле сыграли ветераны в возрасте 97 и 102 лет.

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд для участников международного теннисного матча, сообщает ITF. На двоих им 199 лет.

102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории для игроков старше 90 лет. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Линда.