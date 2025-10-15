1

На ветеранском турнире ITF сыграли теннисисты в возрасте 97 и 102 лет. Это новый рекорд

На турнире ITF в хорватском Боле сыграли ветераны в возрасте 97 и 102 лет.

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд для участников международного теннисного матча, сообщает ITF. На двоих им 199 лет.

102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории для игроков старше 90 лет. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Линда. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ITFTennis
logoATP
ITF
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). Алис играет с Басилашвили, Арнальди встретится с Ганфманном, Мпетши Перрикар вышел во 2-й круг, Опелка, Баес, Бергс, Фонсека выбыли
18сегодня, 09:10Live
Алматы (ATP). 2-й круг. Шевченко играет с Муте, Коболли – с Хиджикатой, Накашима встретится с Марожаном, Диалло выбыл
319 минут назадLive
Алматы (ATP). Микельсен, Штруфф, Шевченко, Накашима вышли во 2-й круг, Казо выбыл
21сегодня, 09:30
Жена Медведева выложила фото с дня рождения старшей дочки
2сегодня, 09:17Фото
Нинбо (WTA). Томлянович играет с Сенмез, Андреева встретится с Чжу Линь, Шнайдер – с Муховой, Бенчич вышла в 1/4 финала
3сегодня, 08:55Live
Осака (WTA). Осака, Данилович, Кристиан вышли в 1/4 финала, Болтер выбыла
1сегодня, 08:50
«Шлем шести королей». 1/4 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Зверев – с Фрицем
7сегодня, 08:33
Уолтон перед матчем с Медведевым: «В этом году я обыгрывал его в Цинциннати, но сейчас он снова находит свой ритм»
сегодня, 08:13
Изнер о прорыве Вашеро в Шанхае: «Для меня эта история более впечатляющая, чем победа Радукану на US Open»
4сегодня, 07:32
Вашеро встретился с князем Монако Альбером II
3сегодня, 06:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото