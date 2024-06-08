Рууд о проблемах с желудком в 1/2 РГ: «Я разочарован. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?»

Каспер Рууд высказался о проблемах с желудком в полуфинале «Ролан Гаррос».

– Мне немного не повезло. Я хорошо начал. Ближе к середине, к концу первого сета почувствовал какой-то дискомфорт, боль в животе. Поэтому я не мог играть с прежней интенсивностью. Меня беспокоил желудок. Можно сказать, он меня ограничивал: я не мог играть так, как хочу. Очень жаль.

Вряд ли это очень серьезная или длительная проблема, но она проявилась в первом сете. Я выиграл первый сет, и это было приятно, но уже тогда я чувствовал себя не очень хорошо. Три последних сета прошли быстро, потому что Саша, конечно, хорошо играл, а я не мог играть в тот теннис, который мне нравится, с нужной интенсивностью, потому что меня ограничивал желудок.

Не хочу искать оправданий, но это грустно и обидно.

– Пару дней назад Арина Соболенко плохо себя чувствовала во время матча. Вы несколько дней не играли, знали ли вы об этом, может быть, старались не посещать общественные места, чтобы избежать чего-то, и были ли у вас проблемы до того, как вы вышли на матч?

– Да, я видел, та же проблема. Я смотрел матч Соболенко, и мне показалось, что она тоже плохо себя чувствовала. Не уверен, что здесь что-то такое на турнире, мне кажется, нет, потому что проблемы только у меня и у нее.

Может, просто не повезло. Может, я подцепил что-то во время вчерашнего ужина, может, утром во время завтрака или совсем незадолго до начала проблем с желудком.

Сейчас у меня нет ответов, но я разочарован тем, что это случилось именно сегодня. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?

Так что мне немного не повезло. Я очень ждал этого матча. В какой-то степени я хорошо начал, но, к сожалению, не смог так же продолжить. Да, просто не повезло.