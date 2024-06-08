Рууд о проблемах с желудком в 1/2 РГ: «Я разочарован. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Арина Соболенко Теннис

Каспер Рууд высказался о проблемах с желудком в полуфинале «Ролан Гаррос».

– Мне немного не повезло. Я хорошо начал. Ближе к середине, к концу первого сета почувствовал какой-то дискомфорт, боль в животе. Поэтому я не мог играть с прежней интенсивностью. Меня беспокоил желудок. Можно сказать, он меня ограничивал: я не мог играть так, как хочу. Очень жаль.

Вряд ли это очень серьезная или длительная проблема, но она проявилась в первом сете. Я выиграл первый сет, и это было приятно, но уже тогда я чувствовал себя не очень хорошо. Три последних сета прошли быстро, потому что Саша, конечно, хорошо играл, а я не мог играть в тот теннис, который мне нравится, с нужной интенсивностью, потому что меня ограничивал желудок.

Не хочу искать оправданий, но это грустно и обидно.

– Пару дней назад Арина Соболенко плохо себя чувствовала во время матча. Вы несколько дней не играли, знали ли вы об этом, может быть, старались не посещать общественные места, чтобы избежать чего-то, и были ли у вас проблемы до того, как вы вышли на матч?

– Да, я видел, та же проблема. Я смотрел матч Соболенко, и мне показалось, что она тоже плохо себя чувствовала. Не уверен, что здесь что-то такое на турнире, мне кажется, нет, потому что проблемы только у меня и у нее.

Может, просто не повезло. Может, я подцепил что-то во время вчерашнего ужина, может, утром во время завтрака или совсем незадолго до начала проблем с желудком.

Сейчас у меня нет ответов, но я разочарован тем, что это случилось именно сегодня. Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?

Так что мне немного не повезло. Я очень ждал этого матча. В какой-то степени я хорошо начал, но, к сожалению, не смог так же продолжить. Да, просто не повезло.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Закон подлости никто не отменял, Каспер!!
+2
-1
+1
Наверное Рууд смачно обсерил унитаз после матча....
+2
-2
0
Поносгейт
0
0
0
Столько свободных дней и именно в день матча случается отравление, выглядит реально подозрительно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий