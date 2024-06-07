Зверев и Рууд не пожали друг другу руки после полуфинала «Ролан Гаррос» – из-за проблем с желудком у норвежца
Каспер Рууд не пожал руку Александру Звереву после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 2:6, 4:6, 2:6).
После матча они стукнулись кулачками вместо привычного рукопожатия, а судье норвежец помахал рукой.
Матс Виландер, бравший у Зверева интервью на корте, сказал, что это связано с проблемами с желудком у Рууда. Ранее на «Ролан Гаррос» с аналогичной проблемой столкнулась Арина Соболенко.
И правильно делает, ну его нафиг.
Такой вот он, "самый-пресамый" грунтовой ТБШ.
🤣🤣🤣
Ведь рисковал , что польётся в самый ответственный момент 🤦🚽