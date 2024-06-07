Зверев и Рууд не пожали друг другу руки после полуфинала «Ролан Гаррос» – из-за проблем с желудком у норвежца

не пожал руку после поражения в полуфинале « » (6:2, 2:6, 4:6, 2:6).

После матча они стукнулись кулачками вместо привычного рукопожатия, а судье норвежец помахал рукой.

, бравший у Зверева интервью на корте, сказал, что это связано с проблемами с желудком у Рууда. Ранее на «Ролан Гаррос» с аналогичной проблемой столкнулась Арина Соболенко.