Зверев и Рууд не пожали друг другу руки после полуфинала «Ролан Гаррос» – из-за проблем с желудком у норвежца

Теги Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд не пожал руку Александру Звереву после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 2:6, 4:6, 2:6).

После матча они стукнулись кулачками вместо привычного рукопожатия, а судье норвежец помахал рукой.

Матс Виландер, бравший у Зверева интервью на корте, сказал, что это связано с проблемами с желудком у Рууда. Ранее на «Ролан Гаррос» с аналогичной проблемой столкнулась Арина Соболенко.

8 комментариев
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Ответ Serge Vendino
Не очень понял, в чем проблема. Не хотел вирус через пальцы передавать?
С учетом последних тенденций - видимо да. Похоже на ротовирус.
И правильно делает, ну его нафиг.
+12
0
+12
Не очень понял, в чем проблема. Не хотел вирус через пальцы передавать?
+4
-1
+3
Сначала Сабаленка, теперь Рууд. Санэпиднадзор во Франции есть? Не собираются ли Сабаленка и Рууд подать в суд на организаторов Roland Garros? Бушар с меньшими основаниями у организаторов US Open 10М USD отсудила.
+2
0
+2
Мяч, который 100 раз за матч успел передать вирус: 🗿
+2
0
+2
РоГа, традиции
Такой вот он, "самый-пресамый" грунтовой ТБШ.
+3
-2
+1
Потому что вода из Сены, ещё наверное клопов привезут на следующие турниры.
+1
0
+1
Рудик после подтрибунку не помыл руки?
🤣🤣🤣
+1
-1
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Зачем же Рууд выходил играть ?
Ведь рисковал , что польётся в самый ответственный момент 🤦🚽
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