Алькарас третий раз вышел в финал ТБШ. Теперь у него есть финалы на всех покрытиях

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Третья ракетка мира Карлос Алькарас за 4 часа 9 минут обыграл Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Испанец вышел вперед в личных встречах – 5:4.

Алькарас третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В 2022-м он обыграл Каспера Рууда на US Open, в 2023-м – Новака Джоковича на «Уимблдоне». В 21 год и 1 месяц он стал самым молодым игроком, вышедшим в финалы на всех покрытиях. Ранее этого добивались:

На пути к финалу он отдал три сета: два сегодня и еще один во втором круге против Йеспера де Йонга.

За третий титул ТБШ Алькарас поборется с Руудом или Александром Зверевым.

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16 комментариев
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Ну чего, кажется, будущее у тенниса все же определенно есть) Эти орлы вполне могут объем личных встреч Биг-3 на двоих расписать. Тьфу-тьфу, чтобы без особых травм у обоих.
+11
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+11
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
И всё же таких эмоций как Биг 3 никто из молодых никогда не вызовет.
Вызовут. Просто им нужно время для этого. Как было и у Биг 3. Ничто сразу не делается. Я рос на противостояниях Эдберг-Беккер-Лендл. Казалось, всё последующее - ерунда. Но появились Биг 3 и я растаял. Так же будет и с вами, поверьте
+8
0
+8
Всех болельщиков Карлоса с победой! Отличный матч выдал. Спасибо за доставленное удовольствие от игры!
+9
-3
+6
Все таки на грунте Карлос лучше играет
+6
0
+6
Да,немного странный матч.
Тирольский кузнечик вроде бы и играл неплохо,но в решающие моменты губатый перетерпел,особенно при равенстве счёта.
Мог Синнер победить,мог.
Но в финале(и нельзя сказать что несраведливо!) гишпанец.
Удачи Сашку в поединке с везунчиком Каспером.
+8
-3
+5
Конечно Карась могет в пятисетовики, в отличии от морковки.
+4
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+3
Синнер мать его первая ракетка мира😂не может справиться с одной и той же подачей испанца и это не эйс
+2
0
+2
Супер матч! Карлитос творит историю
+2
0
+2
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
И всё же таких эмоций как Биг 3 никто из молодых никогда не вызовет.
Это потому что мы их сравниваем с БИГами. Для нас это детство/юность, теплые воспоминания. Да и они стали великими уже. Может и эти двое выиграть по 10+ шлемов и потом все их матчи в ретроспективе будут вызывать бешеные эмоции
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Всеядный .
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Карлосу честь и хвала , что на Уиме сделал Джоковича.
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Вспоминаются комментарии тех, кто рассказывал нам три года назад, что Алькарас - чемпион-однодневка. Ню-ню :))))))))
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