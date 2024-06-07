Алькарас третий раз вышел в финал ТБШ. Теперь у него есть финалы на всех покрытиях
Третья ракетка мира Карлос Алькарас за 4 часа 9 минут обыграл Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Испанец вышел вперед в личных встречах – 5:4.
Алькарас третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В 2022-м он обыграл Каспера Рууда на US Open, в 2023-м – Новака Джоковича на «Уимблдоне». В 21 год и 1 месяц он стал самым молодым игроком, вышедшим в финалы на всех покрытиях. Ранее этого добивались:
- Андре Агасси (22 года и 1 месяц);
- Бьорн Борг (22 года и 2 месяца);
- Рафаэль Надаль (22 года и 6 месяцев);
- Джим Курье (22 года и 10 месяцев).
На пути к финалу он отдал три сета: два сегодня и еще один во втором круге против Йеспера де Йонга.
За третий титул ТБШ Алькарас поборется с Руудом или Александром Зверевым.
Тирольский кузнечик вроде бы и играл неплохо,но в решающие моменты губатый перетерпел,особенно при равенстве счёта.
Мог Синнер победить,мог.
Но в финале(и нельзя сказать что несраведливо!) гишпанец.
Удачи Сашку в поединке с везунчиком Каспером.