Зверев и Рууд второй год подряд сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос». У них ничья в личных встречах
Александр Зверев и Каспер Рууд встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».
Они играли четыре раза, по личным встречам у них ничья.
Последние два матча выиграл норвежец, включая полуфинал на «Ролан Гаррос»-2023.
Все встречи:
- 2021, ATP 1000 в Цинциннати, хард, четвертьфинал – Александр Зверев (6:1, 6:3)
- 2021, ATP 1000 в Париже, хард, четвертьфинал – Александр Зверев (7:5, 6:4)
- 2022, ATP 1000 в Майами, хард, четвертьфинал – Каспер Рууд (6:3, 1:6, 6:3)
- 2023, «Ролан Гаррос», грунт, полуфинал – Каспер Рууд (6:3, 6:4, 6:0)
Вышла в течение месяца, если не ошибаюсь. Или выйдет вот-вот:)