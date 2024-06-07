Зверев и Рууд второй год подряд сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос». У них ничья в личных встречах

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев и Каспер Рууд встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».

Они играли четыре раза, по личным встречам у них ничья.

Последние два матча выиграл норвежец, включая полуфинал на «Ролан Гаррос»-2023.

Все встречи:

  • 2021, ATP 1000 в Цинциннати, хард, четвертьфинал – Александр Зверев (6:1, 6:3)
  • 2021, ATP 1000 в Париже, хард, четвертьфинал – Александр Зверев (7:5, 6:4)
  • 2022, ATP 1000 в Майами, хард, четвертьфинал – Каспер Рууд (6:3, 1:6, 6:3)
  • 2023, «Ролан Гаррос», грунт, полуфинал – Каспер Рууд (6:3, 6:4, 6:0) 

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5 комментариев
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всего 4 раза играли, как мало.
+4
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+4
Ответ Оригинальный Ник
Теннисные эксперты, можете объяснить, почему не выпустят новую игру по теннису? Вот я в своё время играл в Virtua Tennis 3, всех теннисистов по стойке при подаче и кепке отличить мог, куча солидных имён. А сейчас какие-то звери, призраки Касперы и прочие непонятные личности
Top Spin 2k25
Вышла в течение месяца, если не ошибаюсь. Или выйдет вот-вот:)
+3
0
+3
Боевые пары сегодня))), но считаю фаворитом небольшим Зверева в предстоящем матче
+1
0
+1
Теннисные эксперты, можете объяснить, почему не выпустят новую игру по теннису? Вот я в своё время играл в Virtua Tennis 3, всех теннисистов по стойке при подаче и кепке отличить мог, куча солидных имён. А сейчас какие-то звери, призраки Касперы и прочие непонятные личности
+1
-1
0
2023 не в счет - Зверев еще не восстановился после травмы
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