Зверев и Рууд второй год подряд сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос». У них ничья в личных встречах

Александр Зверев и Каспер Рууд встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».

Они играли четыре раза, по личным встречам у них ничья.

Последние два матча выиграл норвежец, включая полуфинал на «Ролан Гаррос»-2023.

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