Зверев о полуфинале против Рууда: «Мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс»

Александр Зверев прокомментировал предстоящий полуфинал «Ролан Гаррос».

Немец поборется с Каспером Руудом.

В четвертьфинале Зверев победил Алекса де Минаура со счетом 6:4, 7:6(5), 6:4.

«Для меня было очень важно выиграть второй сет, безусловно. Но физически я чувствовал себя хорошо. Думал: «Хорошо, я снова могу играть пять сетов». Но понимаю, что лучше этого не делать. Просто в долгосрочной перспективе я чувствую, что для меня было важно снова выиграть в трех сетах и сохранить энергию на полуфинал.

[Рууд] отличный игрок. Он вышел в два финала подряд, сейчас у него третий полуфинал подряд – это говорит само за себя. Он один из лучших игроков на этом покрытии, это точно. Я думаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс».