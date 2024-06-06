Зверев о полуфинале против Рууда: «Мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев прокомментировал предстоящий полуфинал «Ролан Гаррос».

Немец поборется с Каспером Руудом.

В четвертьфинале Зверев победил Алекса де Минаура со счетом 6:4, 7:6(5), 6:4.

«Для меня было очень важно выиграть второй сет, безусловно. Но физически я чувствовал себя хорошо. Думал: «Хорошо, я снова могу играть пять сетов». Но понимаю, что лучше этого не делать. Просто в долгосрочной перспективе я чувствую, что для меня было важно снова выиграть в трех сетах и сохранить энергию на полуфинал.

[Рууд] отличный игрок. Он вышел в два финала подряд, сейчас у него третий полуфинал подряд – это говорит само за себя. Он один из лучших игроков на этом покрытии, это точно. Я думаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рууд поборется )
+1
-1
0
В прошлый раз Рууд повесил баранку, сейчас на такое рассчитывать не приходится, конечно, но хотелось бы)
0
0
0
Звереву пора догонять Рууда по количеству финалов шлема. Ну и в финале у него больше шансов побороться, поэтому за него
0
0
0
Саня шанс есть, когда ещё такое будет, Надаля обыграл, надо забирать🏆🤷‍♀️‼️
0
0
0
За Рууда !
0
0
0
за Сашу! финал он заслужил
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий