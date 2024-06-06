Швентек о победе над Гауфф: «Я довольна, что держалась своей тактики, не слишком много думала и атаковала»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос».

Полька выиграла 6:2, 6:4.

«Конечно, матч был напряженным. Второй сет был непростым, мы делали брейки. Но я довольна, что держалась своей тактики, не слишком много думала и атаковала».

Также она прокомментировала то, что после матчбола, отыгранного во втором круге против Наоми Осаки, она отдала всего 14 геймов.

«Конечно, что-то изменилось. Я адаптировалась к корту. И первые матчи на «Больших шлемах» всегда играть непросто – на других турнирах атмосфера совершенно другая.

С Наоми у меня не было времени войти в матч, она сразу же давила. Я рада, что справилась.

А потом и погода поменялась – а это помогает моей игре. Я набрала уверенность в себе».

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2 комментария
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Всю игру у неё была какая-то тактика, и она её придерживалась.
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Самая сбалансированная тенниссистка за долгие годы в туре. Если еще прокачает игру у сетки - натурально Танос
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