Швентек вышла в финал на третьем «Ролан Гаррос» подряд

Теги Жюстин Энен Штеффи Граф Ролан Гаррос WTA Моника Селеш Крис Эверт Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек победила №3 Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:4. Счет в личных встречах стал 11:1 в пользу польки.

Во втором сете Швентек ушла со счета 1:3.

Швентек выиграла 18-й матч подряд. Она повторила свою самую длинную победную серию на грунте – 18 матчей между турнирами в Штутгарте и Варшаве в 2022-м.

Швентек поднялась на четвертое место в Открытой эре по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос». Она выиграла на турнире 20 матчей подряд. Столько же было у Штеффи Граф (1987-1989). Более длинные серии провели Жюстин Энен (24 матча, 2005-2010), Моника Селеш (25, 1990-1996) и Крис Эверт (29, 1974-1981).

Швентек пятый раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», в том числе четвертый раз в Париже. Она чемпионка US Open-2022 и трех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023).

Только Граф была моложе Швентек на момент выхода в четвертый финал «Ролан Гаррос». Немка добилась этого в 1990-м, когда ей было 20 лет.

В субботу Швентек поборется за титул с Миррой Андреевой или Жасмин Паолини.

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16 комментариев
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Теперь осталось только определить, кто в субботу станет следующим гостем в пекарне))
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В финале ее будет ожидать сладкая булка, не в обиду Мирре и Жасмин
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Ответ pqwy494fwk
В финале ее будет ожидать сладкая булка, не в обиду Мирре и Жасмин
Обе могут сыграть бесстрашно и в спорте всегда есть шанс на лаки панч. Кто ждал победы от Чанга в 18 лет над Лендлом и Эдбергом?
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Ответ Syndycate
Польскому мальчику в ATP уже пора переходить давно, а не прятаться за юбками девушек в WTA
в принципе, можно смело следом отправлять белорусский трактор соболь тоже туда
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Учитывая, что польке всего 23, и 4-й титул практически уже в кармане, то в ближайшем будущем она может побить рекорд Корт, у которой 7 титулов, на грунте ей равных нет.
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Ответ GlassEye
Обе могут сыграть бесстрашно и в спорте всегда есть шанс на лаки панч. Кто ждал победы от Чанга в 18 лет над Лендлом и Эдбергом?
Ну тогда Чанг - Мирра. Мулатке уже 28 лет.
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Ответ Dikki Shelton
Молодец Ига👍. Половина дела сделана. Теперь остался самый главный матч . Готовься. Удачи тебе в финале👊.
Самый главный матч был на той неделе
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Терминатор💪
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кепку с победой на РГ. При всем уважении к ее возможным соперницам, но там шансы призрачные
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Швентек выиграла 4-й РГ*
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Ее очень сложно считать на грунте, удары резкие, ошибок практически нет, в защите тоже хороша. И подача при всей своей своеобразности достаточно сильная - 180/190 километров в час.
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Против лома нет приёма, против кепки нет ракетки!
+2
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Молодец Ига👍. Половина дела сделана. Теперь остался самый главный матч . Готовься. Удачи тебе в финале👊.
+6
-6
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Польскому мальчику в ATP уже пора переходить давно, а не прятаться за юбками девушек в WTA
+5
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Как и Маша в 2012,2013,2014.
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