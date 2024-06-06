Швентек вышла в финал на третьем «Ролан Гаррос» подряд
Первая ракетка мира Ига Швентек победила №3 Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:4. Счет в личных встречах стал 11:1 в пользу польки.
Во втором сете Швентек ушла со счета 1:3.
Швентек выиграла 18-й матч подряд. Она повторила свою самую длинную победную серию на грунте – 18 матчей между турнирами в Штутгарте и Варшаве в 2022-м.
Швентек поднялась на четвертое место в Открытой эре по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос». Она выиграла на турнире 20 матчей подряд. Столько же было у Штеффи Граф (1987-1989). Более длинные серии провели Жюстин Энен (24 матча, 2005-2010), Моника Селеш (25, 1990-1996) и Крис Эверт (29, 1974-1981).
Швентек пятый раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», в том числе четвертый раз в Париже. Она чемпионка US Open-2022 и трех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023).
Только Граф была моложе Швентек на момент выхода в четвертый финал «Ролан Гаррос». Немка добилась этого в 1990-м, когда ей было 20 лет.
В субботу Швентек поборется за титул с Миррой Андреевой или Жасмин Паолини.