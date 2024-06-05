Алькарас о Синнере: «Когда с ним играешь, как будто приходится бежать марафон из стороны в сторону»

Карлос Алькарас рассказал, почему сложно играть с Янником Синнером.

Они встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».

«[Когда играешь с Янником], как будто приходится бежать марафон из стороны в сторону. Он выкладывается без остатка. Все, что он делает, он делает идеально.

Он невероятно бьет по мячу и очень хорошо двигается. Он заставляет тебя показывать максимум в каждом ударе и розыгрыше. Думаю, это самое сложное в игре с ним.

В то же время мне все это нравится. Я люблю такие матчи. Мне нравятся сложные битвы с ним. И предыдущие встречи были именно такими.

Люблю находить решения, способы победить, как я и сделал в Индиан-Уэллс. Например, я отдал первый сет 1:6, а потом нашел, как поставить его в неудобное положение. Думаю, такие ситуации полезны для тенниса, для поиска новых путей».