Синнер о том, где будет смотреть матч Алькараса и Циципаса: «Могу посмотреть и в ресторане»

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Григором Димитровым на «Ролан Гаррос».

Он обыграл болгарина 6:2, 6:4, 7:6(3) и вышел в полуфинал.

«Очень доволен выступлением. Мы уже пару раз встречались, я знал, чего ожидать. С ним всегда тяжело – он невероятно талантливый, хороший парень. Атмосфера была невероятной, было очень здорово в ней играть.

Я играл на высоком уровне – особенно в первых двух сетах. Потом я немного занервничал, когда подавал на матч. Но это нормально, это теннис. Я доволен тем, как потом перестроился».

Также Синнер рассказал, будет ли смотреть четвертьфинал между Карлосом Алькарасом и Стефаносом Циципасом или пойдет в ресторан.

«Я могу посмотреть и в ресторане (смеется).

Я люблю отдыхать и люблю смотреть теннис. Надеюсь, это будет отличный матч – я уверен в этом».

5 комментариев
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Анна Альфонская невероятно счастлива и рада за своего "красавчика".
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Синнер хорошо играет, жаль что они с Карлосом в одной половине, иначе получился бы финал мечты между ними, но все еще впереди, у них много больших финалов
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Может в ресторане, а может и с Калинской в гостиничном номере на большой кровати, потягивая какой-нибудь напиток. В качестве разогрева перед бурной ночью самое то, очень сексуальный теннис у обоих.
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