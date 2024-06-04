Синнер о том, где будет смотреть матч Алькараса и Циципаса: «Могу посмотреть и в ресторане»

Янник Синнер прокомментировал победу над Григором Димитровым на «Ролан Гаррос».

Он обыграл болгарина 6:2, 6:4, 7:6(3) и вышел в полуфинал.

«Очень доволен выступлением. Мы уже пару раз встречались, я знал, чего ожидать. С ним всегда тяжело – он невероятно талантливый, хороший парень. Атмосфера была невероятной, было очень здорово в ней играть.

Я играл на высоком уровне – особенно в первых двух сетах. Потом я немного занервничал, когда подавал на матч. Но это нормально, это теннис. Я доволен тем, как потом перестроился».

Также Синнер рассказал, будет ли смотреть четвертьфинал между и или пойдет в ресторан.

«Я могу посмотреть и в ресторане (смеется).

Я люблю отдыхать и люблю смотреть теннис. Надеюсь, это будет отличный матч – я уверен в этом».