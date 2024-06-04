Алькарас второй год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» и сыграет с Синнером

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 7:6(3), 6:4. Теперь он ведет в личке 6:0.

Испанец пятый раз вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема», в Париже – второй раз подряд.

За место в финале двукратный чемпион «Шлемов» поборется с Янником Синнером (4:4 в личных встречах).

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14 комментариев
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По нынешним временам чуть ли не матчем года можно считать
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Ну это теперь, кажется , будет долгая история
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А вот это уже интересно. Шансы равные. Может быть испанец чуть лучше себя на грунте чувствует.
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Объективно, Синнер-Алькарас это досрочный финал. Зверев, на мой взгляд, не сдюжит. Ему ещё и до финала дойти надо. И далеко не факт, что он там окажется. Да и вообще...какой-то осадок из-за травмы Новака. Терпеть не могу, когда проблемы со здоровьем вмешиваются в расклад.
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Карлитос обязан разобрать кощея.
Даже Муте смог на один сет!
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Образно по теперешнему состоянию матч финала
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Наконец-то труЪ игра будет
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Надеюсь, это будет 5 сетов триллера и классных розыгрышей! И пофиг, кто победит)
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Наконец-то этот матч на бш состоится. Синнер выглядит увереннее. Буду болеть за Карлоса. Думаю будет 5 сетов.
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Ответ Anton Kiryushkin
А вот это уже интересно. Шансы равные. Может быть испанец чуть лучше себя на грунте чувствует.
Против такого Синнера у Карася шансов ноль.
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Ответ And Justice for All
По нынешним временам чуть ли не матчем года можно считать
А когда "не"нынешные времена будут.
Уже наступили, дядя (или тетя).
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Ответ Берни Парент
Объективно, Синнер-Алькарас это досрочный финал. Зверев, на мой взгляд, не сдюжит. Ему ещё и до финала дойти надо. И далеко не факт, что он там окажется. Да и вообще...какой-то осадок из-за травмы Новака. Терпеть не могу, когда проблемы со здоровьем вмешиваются в расклад.
Зверев топ-игрок.
Только от него зависит все
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