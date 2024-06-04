Алькарас второй год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» и сыграет с Синнером

Третья ракетка мира обыграл в четвертьфинале « » – 6:3, 7:6(3), 6:4. Теперь он ведет в личке 6:0.

Испанец пятый раз вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема», в Париже – второй раз подряд.

За место в финале двукратный чемпион «Шлемов» поборется с (4:4 в личных встречах).