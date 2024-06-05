Алькарас – хозяин Циципаса, в личке теперь 6:0. А дальше битва титанов с Синнером

До вторника Стефанос Циципас проиграл Карлосу Алькарасу все пять матчей. И не очень понятно, был ли у него какой-то особый план на четвертьфинал «Ролан Гаррос» . Может быть, не было. А, может быть, все произошло по заветам Майка Тайсона: «У каждого есть план, пока ему не дадут по морде».

Как бы там ни было, большую часть матча Циципас выглядел беспомощным. И проиграл – 3:6, 6:7(3), 4:6.

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Теннисный аналитик Гил Гросс еще в прошлом году заметил важную тенденцию – с каждым матчем против Алькараса Циципас был все дальше от победы.

На US Open-2021 он выиграл 51,2% очков.

В Майами-2022 – 45,3%.

В Барселоне-2022 – 44,7%.

В Барселоне-2023 – 41,6%.

На «Ролан Гаррос»-2023 – 40%.

Это отражает динамику их соперничества – Алькарас становится лучше, а Циципас стоит на месте. Или прибавляет не так быстро. Или вообще регрессирует. В любом случае – за Карлосом он не поспевает.

В этом году Циципас выиграл 44,5% очков. То есть вернулся на уровень 2022-го.

Алькарас все это прекрасно понимает. Перед матчем он прямо говорил, что у него есть все ключи к игре с Циципасом: «Во всех наших матчах побеждал я. Это не значит, что мне надо играть вполсилы. Я знаю, что Стефанос показывает отличный теннис, но понимаю, как мне нужно построить тактику, что делать во время матча – конечно, об этом рассказать не смогу. Но я знаю, что мне нужно сделать».

Карлос может ничего не рассказывать, план предельно простой – атаковать бэкхенд Циципаса. Атаковать его подачей, атаковать его приемом, атаковать его форхендом, атаковать его бэкхендом – и при помощи этих атак выжимать ошибки, короткие мячи, позиционное преимущество.

Другой элемент – использовать глубокую позицию Циципаса на корте при помощи дропшотов.

Третий элемент – задавливать его движением, вынуждать идти на все более агрессивные удары, на все более атакующие действия.

И все это работало.

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Циципас первый час не предлагал вообще ничего, что бы создавало Алькарасу проблемы или как-то выбивало из равновесия.

Более того, когда ему надо было показывать максимум, он выдавал глупейшие ошибки. Например, подачу в начале второго сета он отдал с помощью вот такого удара.

И вот такого.

И вот такого.

Алькарасу даже делать почти ничего не приходилось.

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В середине второго сета Циципас успокоился и прибавил. Стал чаще ходить к сетке – например, со второй подачи. Плотнее заиграл с бэкхенда. Нашел стабильность в атаке с форхенда. У него даже на приеме с бэкхенда кое-что стало получаться.

Этого хватило, чтобы отыграть брейк и добраться до тай-брейка. А там он чуть-чуть сбавил. В одном случае его подаче не хватило точности, и он получил неудобную обводку в ноги, с которой ошибся. В другом – с короткого мяча пробил форхенд в сетку.

Алькарас повел 2:0 по сетам – и шансы на камбэк остались практически на нуле.

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Единственной надеждой Циципаса вывести Алькараса из равновесия был не теннис – а внешние факторы.

Например, во втором сете он активно заводил болельщиков – и они отзывались, помогли ему прибавить.

На тай-брейке и после второго сета он жаловался судье на протяженные стоны Алькараса, которые якобы мешали ему бить. Испанец действительно стонет очень протяжно – но пожаловаться на это можно было и раньше, раз уж так беспокоит.

В третьем сете грек по старой привычке пытался пробить в соперника. Он так уже делал в одном из их матчей в Барселоне.

Но все это не срабатывало – Алькарас не начинал играть хуже. А Циципас вроде как держался, но при счете 3:3 дрогнул – дважды сделал двойную, отдал подачу и вскоре отправился в раздевалку.

С Алькарасом у него теперь 0:6. На грунте грек взял всего один сет – в самом первом матче.

И в последние годы мы видели пример, когда игроку удалось кардинально развернуть ход соперничества – Янник Синнер уступал Даниилу Медведеву 0:6 в личке, но потом выиграл у него четыре финала подряд.

Для этого итальянец сделал простую вещь – стал играть намного лучше. Во всех аспектах . И стал варьировать тактику, искать разные варианты. Есть сомнения, что Циципас на это способен.

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Карлосу теперь играть с новой первой ракеткой мира Янником Синнером. В личке у них 4:4. Последний матч – за Алькарасом. Но единственный на грунте – за Янником.

Можно ждать битву юных титанов.

Как Янник Синнер стал лучшим теннисистом мира

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Clive Brunskill, Clive Mason