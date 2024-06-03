Зверев – де Минаур прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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Четвертая ракетка мира Александр Зверев из Германии в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Матч состоится 5 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:10 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Александр один из сильнейших теннисистов, которые выступают на грунте, в его карьере около 70 процентов побед на этом покрытии. Он четвертый раз подряд на Ролан Гаррос вышел в четвертьфинал. Алекс де Минаур, напротив, приверженец быстрых покрытий и его появление в числе восьмерки сильнейших большой сюрприз. Букмекеры считают, что в полуфинале он будет пятым лишним. Winline предлагает на победу Зверева коэффициент 1,39, на победу де Минаура — 3,01.

Личные встречи

Теннисисты играли друг с другом довольно часто, девять раз, начиная с 2018 года. Счет личных встреч в пользу Зверева 7 – 2. Выиграл он единственный поединок на грунте. Перед вами результаты трех последних матчей по сетам.

  • 12.03.2024. Александр Зверев 2 : 1 Алекс де Минаур
  • 06.01.2024. Алекс де Минаур 2 : 1 Александр Зверев
  • 22.04.2022. Александр Зверев 2 : 0 Алекс де Минаур

Ролан Гаррос: Александр Зверев – Алекс де Минаур прямая трансляция матча 05.06.2024

Александр Зверев

Немецкий теннисист несколько лет находится в числе сильнейших за исключением 2022 года, когда он потерял полгода из-за травмы. В прошлом сезоне он вновь смог выйти на высокий уровень, но при этом побед на турнирах Большого шлема у него нет. Грунтовое покрытие его стихия. Сейчас он в каждом матче демонстрирует характер. Трижды выигрывал тай-брейки и один раз чемпионский тай-брейк. Две встречи из четырех были пятисетовыми.

Алекс де Минаур

От австралийца никогда не знаешь, чего ждать. Кто бы мог предположить до начала Ролан Гаррос, что он окажется в четвертьфинале при том, что ранее его пределом в Париже был третий круг. Причем Алекса не назовешь специалистом по грунту. Впрочем, до сих пор и его соперники не были грунтовиками, но победа в четвертом круге над Даниилом Медведевым все равно дорогого стоит. В матче со Зверевым придется очень сложно.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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