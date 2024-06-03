Ролан Гаррос: Александр Зверев – Алекс де Минаур прямая трансляция матча 05.06.2024

За выход в полуфинал на Открытом чемпионате Франции по теннису в очном поединке будут бороться Александр Зверев из Германии и австралиец Алекс де Минаур. Матч состоится 5 июня и начнется не ранее 15:10 по московскому времени.

Соперники будут играть на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Александр Зверев может в пятый раз подряд выйти в полуфинал Ролан Гаррос. Еще лет пять назад многие специалисты говорили, что немецкий теннисист может выиграть не один турнир Большого шлема. Но время шло, и сейчас на счету Александра лишь один финал на US Open, в котором он проиграл Доминику Тиму. С одной стороны, все объяснимо, потому что во время доминирования в мужском теннисе большой тройки полуфиналы это уже большое достижение. С другой, есть пример Даниила Медведева, который все же смог однажды в финале одолеть Новака Джоковича. Зверев любит и умеет играть на грунте, а еще обладает характером и умением концентрироваться в самые ответственные моменты игры. На турнире у него интересная сетка. В первом круге пришлось встречаться с Рафаэлем Надалем, во втором с Давидом Гоффеном, в обоих матчах для победы понадобилось по три сета. Зато дальше пришлось играть два пятисетовика. Сначала чуть ли не лучший теннис в карьере против Зверева показал Тэллон Грикспор, все решалось на чемпионском тай-брейке. Затяжной поединок получился и с Хольгером Руне.

Зверев – де Минаур прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертьфинале мужского одиночного турнира на Ролан Гаррос будут играть только представители первой десятки мирового рейтинга, за исключением Алекса де Минаура. Он на сегодняшний день 11-й. Да и вообще его появление в числе восьмерки сильнейших на грунтовом турнире выглядит аномалией. Во-первых, он никогда не проходил на Roland Garros дальше третьего круга, во-вторых, хорошо начал сезон, но в то же время на грунте в Мадриде уступил уходящему со сцены Рафаэлю Надалю в первом же круге, а в Риме дошел до третьего и проиграл Стефаносу Циципасу. Де Минаур впервые в этом сезоне смог войти в топ-10 сильнейших теннисистов и по окончании нынешнего турнира наверняка туда вернется. Самое интересное, что всех своих предыдущих соперников австралиец обыграл внешне довольно легко. В первых двух матчах ему для победы над американцем Алексом Микельсеном и над испанцем Хауме Муньяром понадобилось три сета. Затем в четырех партиях Алекс оказался сильнее Яна-Леннарда Штруффа и Даниила Медведева. Но оба не являются специалистами на грунте.

Соперники с 2018 года провели девять поединков, счет 7 – 2 в пользу Зверева. Выиграл он и единственный матч на грунте два года назад в Риме. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, выигрыш де Минаура оценивается коэффициентом 3,01.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024