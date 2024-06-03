Паолини о происхождении: «Конечно, я чувствую себя итальянкой, хотя моя мама – полька, а дедушка из Ганы»

Теги Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Теннис

Итальянка Жасмин Паолини рассказала о своем происхождении.

На «Ролан Гаррос» она впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

– Конечно, мы знаем, что вы итальянка, но также у вас польские и ганские корни. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Как вы считаете, помогает ли это вам как теннисистке и как человеку в целом?

– Да, я всегда говорю, что для меня это важно. Я горжусь, что во мне течет много разных кровей. Конечно, я чувствую себя итальянкой, я родилась в Италии, я и есть итальянка. Но, думаю, остальное – тоже важная часть моей жизни.

Моя мама – полька, а дедушка из Ганы. Думаю, скорость у меня из Ганы (улыбается). Когда я была помладше – в 10 лет – я ездила в Польшу. Могу говорить по-польски. Думаю, это добавляет что-то моей личности, это плюс. Не знаю, как выразить. Нечто большее. Так что я очень этим горжусь.

1 комментарий
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Хахахаха
Не смотрю теннис но это очень смешное интервью))
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