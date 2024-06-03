Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15

70-я ракетка мира уступила №15 на « » – 6:4, 0:6, 1:6.

Это первое поражение россиянки от соперницы из топ 15. Она выиграла пять предыдущих матчей:

у №12 на «Ролан Гаррос»-2023;

у №11 в Берлине в 2023-м;

у №8 на ;

у №6 в Майами;

у №8 в третьем круге этого «Ролан Гаррос».

Выйдя в Париже в четвертый круг, Аванесян повторила прошлогодний результат.

Мы влюблены в Элину Аванесян