Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Белинда Бенчич Дарья Касаткина Мария Саккари Жасмин Паолини Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Теннис

70-я ракетка мира Элина Аванесян уступила №15 Жасмин Паолини на «Ролан Гаррос» – 6:4, 0:6, 1:6.

Это первое поражение россиянки от соперницы из топ 15. Она выиграла пять предыдущих матчей:

Выйдя в Париже в четвертый круг, Аванесян повторила прошлогодний результат.

Мы влюблены в Элину Аванесян

6 комментариев
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Если бы не вчерашняя пара на которую ушло прилично сил, то могла бы и эту соперницу из топ-15 выиграть. Начиная со второго сета было видно, что Элина устала.
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-1
+10
Вот как раз против Жасмин Элине максимально сложно: Паолини играет одновременно плотно, умеренно агрессивно и надежно
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Элина самая красивая)
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Жалко, конечно(
+1
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Глупая статистика. Просто повезло играть с теми у которых спад формы. Не обыгрывала же она топ - 5 подряд.
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