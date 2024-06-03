Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15
70-я ракетка мира Элина Аванесян уступила №15 Жасмин Паолини на «Ролан Гаррос» – 6:4, 0:6, 1:6.
Это первое поражение россиянки от соперницы из топ 15. Она выиграла пять предыдущих матчей:
- у №12 Белинды Бенчич на «Ролан Гаррос»-2023;
- у №11 Дарьи Касаткиной в Берлине в 2023-м;
- у №8 Марии Саккари на Australian Open;
- у №6 Онс Жабер в Майами;
- у №8 Циньвэнь Чжэн в третьем круге этого «Ролан Гаррос».
Выйдя в Париже в четвертый круг, Аванесян повторила прошлогодний результат.