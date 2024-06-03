Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

3 июня исполнилось 38 лет Рафаэлю Надалю.

Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз. Он выиграл в Париже 112 матчей, а проиграл четыре.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он четырехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре). 

Надаль был первой ракеткой мира 209 недель, в том числе 56 подряд, и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.

15 комментариев
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Рафазае всего самого наилучшего
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С днем рождения легенду 👏
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С Днём Рождения, легенда тенниса. Всего наилучшего.
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Всего самого хорошего легенде.
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Вамос, Рафа! https://tinyurl.com/ryiwrvideo
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Впервые встречает ДР не в Париже
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Ответ as009595@icloud.com
С день рождения 🥳 желаю здоровья, игра Рафы на грунте лучшее что было в теннисе,
Ну , наверное, лучшее, что было в теннисе на грунте. Хотя помнящие Мустера и Мистера Лимон могут и возразить...
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С день рождения 🥳 желаю здоровья, игра Рафы на грунте лучшее что было в теннисе,
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Даст бог ещё увидимся🤞🤷‍♀️‼️
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Манакорский бык, Сербский волчара, Базельский Енот.
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Спасибо Рафе за эмоции, слезы радости, за этот адреналин длиною больше десятилетия! Это было и остается фантастикой
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Желаю найти силы завершить карьеру и уйти достойно, а не окончательно опустившись на дно
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Рафончик, с ДР!
обычно тортик разрезал на РГ, лет так 15...но не в этот раз
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