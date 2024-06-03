Сегодня день рождения Рафаэля Надаля
3 июня исполнилось 38 лет Рафаэлю Надалю.
Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз. Он выиграл в Париже 112 матчей, а проиграл четыре.
Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он четырехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).
Надаль был первой ракеткой мира 209 недель, в том числе 56 подряд, и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.
обычно тортик разрезал на РГ, лет так 15...но не в этот раз