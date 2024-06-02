Димитров впервые вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Хуберт Хуркач Теннис

Григор Димитров обыграл Хуберта Хуркача в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:4, 7:6(3).

Болгарин седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по разу доходил до этой стадии на «Уимблдоне» и US Open и еще четырежды на Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах» и «Мастерсах».

В 1/4 в Париже Димитров сыграет с Янником Синнером или Корентеном Муте.

7 комментариев
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Гриша сейчас прекрасно играет - смотреть чистый кайф.
Очевидно он переживает вторую молодость, ренессанс.
Он ещё пошумит на этом РГ.
Если бы не Биг3 у него были бы шлемы, но не судьба.
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Ответ Боримир
Если выйдет в полуфинал то уделает другого вечного четвертьфиналиста Рубля
Уже уделал: у Димитрова три выхода в полуфинал на всех остальных ТБШ
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Хуркач наныл и поехал обратно… Григор без шансов
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Браво Григор!
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Григыч сегодня был хорош. Хуркача по-человечески жаль, приятный парень.
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