Димитров впервые вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ
Григор Димитров обыграл Хуберта Хуркача в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:4, 7:6(3).
Болгарин седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по разу доходил до этой стадии на «Уимблдоне» и US Open и еще четырежды на Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах» и «Мастерсах».
В 1/4 в Париже Димитров сыграет с Янником Синнером или Корентеном Муте.
Очевидно он переживает вторую молодость, ренессанс.
Он ещё пошумит на этом РГ.
Если бы не Биг3 у него были бы шлемы, но не судьба.