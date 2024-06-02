Димитров впервые вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Григор Димитров обыграл Хуберта Хуркача в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:4, 7:6(3).

Болгарин седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по разу доходил до этой стадии на «Уимблдоне» и US Open и еще четырежды на Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах» и «Мастерсах».

В 1/4 в Париже Димитров сыграет с Янником Синнером или Корентеном Муте.