Алькарас о том, что ведет 5:0 в личных встречах с Циципасом: «Это не значит, что мне надо играть вполсилы»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, почему ему комфортно играть со Стефаносом Циципасом.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Испанец выиграл все пять предыдущих матчей.

– На корте вы сказали, что разгадали игру Стефаноса. Очень любопытно, что вы имели в виду? Это из-за того, что вы его здесь обыграли год назад? Можете объяснить, что это значит?

– Во всех наших матчах побеждал я. Это то, что я хотел выразить этим высказыванием, я выиграл 5 или 6 матчей. Это не значит, что мне надо играть вполсилы. Я знаю, что Стефанос показывает отличный теннис, но понимаю, как мне нужно построить тактику, что делать во время матча – конечно, об этом рассказать не смогу. Но я знаю, что мне нужно сделать.

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5 комментариев
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Ответ Мерседес-Бендзь
Господа, товарищи. Почему теннисисты после каждого розыгрыша ищут глазами тренера? Кулаком торжественно помахать, сделать вопросительные глаза и прочее... А если мяч не в линию, то ещё и претензии показывают
Когда ты выступаешь перед группой людей, психологи советуют найти какого то одного человека в толпе и выстроить с ним зрительный и эмоциональный контакт, сделать вид что ты выступаешь только перед ним и ради него, чтобы справиться с волнением и стрессом. Кулачок означает что ты заставляешь себя бороться за каждый удар, даже если ты выиграл за счет чужой ошибки, ты все равно дотерпел и создал для нее условия, ты не отпускаешь ситуацию и не устанешь до тех пор, пока не будет исполнен последний удар. Вообще это известная проблема для любителей, когда на тренировках все хорошо, но стоит выйти на соревнования, и по мячу попасть не можешь
+6
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+6
Господа, товарищи. Почему теннисисты после каждого розыгрыша ищут глазами тренера? Кулаком торжественно помахать, сделать вопросительные глаза и прочее... А если мяч не в линию, то ещё и претензии показывают
+1
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+1
Ответ Чэзг
вчера кое-как Корду победил, а сегодня в одни ворота Оже. Как же можно объяснить такое резкое ВКЛЮЧЕНИЕ?
Оже более прямолинейный игрок чем Корда. Его подачу и форхэнд легче прочитать. Эти оба впринципе примитивные игроки, лига Рублева.
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вчера кое-как Корду победил, а сегодня в одни ворота Оже. Как же можно объяснить такое резкое ВКЛЮЧЕНИЕ?
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Ответ Чэзг
вчера кое-как Корду победил, а сегодня в одни ворота Оже. Как же можно объяснить такое резкое ВКЛЮЧЕНИЕ?
Оже мертвее Корды. А по игре Алькараса не сильно все поменялось.
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