Алькарас о том, что ведет 5:0 в личных встречах с Циципасом: «Это не значит, что мне надо играть вполсилы»

Карлос Алькарас рассказал, почему ему комфортно играть со Стефаносом Циципасом.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Испанец выиграл все пять предыдущих матчей.

– На корте вы сказали, что разгадали игру Стефаноса. Очень любопытно, что вы имели в виду? Это из-за того, что вы его здесь обыграли год назад? Можете объяснить, что это значит?

– Во всех наших матчах побеждал я. Это то, что я хотел выразить этим высказыванием, я выиграл 5 или 6 матчей. Это не значит, что мне надо играть вполсилы. Я знаю, что Стефанос показывает отличный теннис, но понимаю, как мне нужно построить тактику, что делать во время матча – конечно, об этом рассказать не смогу. Но я знаю, что мне нужно сделать.