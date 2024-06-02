Циципас о матче с Алькарасом: «Он говорил, что ему нравится играть против меня. Надеюсь, в этот раз ему понравится чуть меньше»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал матч против Карлоса Алькараса.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Алькарас выиграл все пять предыдущих матчей.

«Он говорил, что ему нравится играть против меня. Надеюсь, в этот раз ему понравится чуть меньше. Надеюсь, у меня получится сделать так, чтобы он был чуть менее уверен в себе – это моя цель на матч.

Надеюсь, у меня будут шансы, которые я смогу использовать. И надеюсь, что смогу создать отличную атмосферу – как сегодня».

5 комментариев
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Главное, чтобы Бадоса пришла в бокс в красном платье и тогда ты сыграешь на 120%. И не увлекаться бх.
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+4
Будет легкий вынос в трех сетах , Циципасу просто нагрузят бэкхенд и он все распуляет
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Давай Стёпа,надри ему зад ,чтоб не выдригивался,что он знает как против тебя играть!
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В этом матче за Степу однозначно
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Ответ Радость Ди Мария
Главное, чтобы Бадоса пришла в бокс в красном платье и тогда ты сыграешь на 120%. И не увлекаться бх.
Не поможет даже Маргарита Робян
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