Циципас о матче с Алькарасом: «Он говорил, что ему нравится играть против меня. Надеюсь, в этот раз ему понравится чуть меньше»

Стефанос Циципас прокомментировал матч против Карлоса Алькараса.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Алькарас выиграл все пять предыдущих матчей.

«Он говорил, что ему нравится играть против меня. Надеюсь, в этот раз ему понравится чуть меньше. Надеюсь, у меня получится сделать так, чтобы он был чуть менее уверен в себе – это моя цель на матч.

Надеюсь, у меня будут шансы, которые я смогу использовать. И надеюсь, что смогу создать отличную атмосферу – как сегодня».