Циципас восьмой раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Алькарасом

Девятая ракетка мира Стефанос Циципас за 3 часа 11 минут обыграл Маттео Арнальди в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2.

Циципас восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Во Франции он сделал это четвертый раз (еще четыре – на Australian Open).

За место в полуфинале Циципас сыграет с Карлосом Алькарасом (0:5 в личных встречах). Для испанца это также будет восьмой четвертьфинал на «Шлемах».