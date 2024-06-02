Циципас восьмой раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Алькарасом

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Маттео Арнальди Теннис

Девятая ракетка мира Стефанос Циципас за 3 часа 11 минут обыграл Маттео Арнальди в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2.

Циципас восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Во Франции он сделал это четвертый раз (еще четыре – на Australian Open).

За место в полуфинале Циципас сыграет с Карлосом Алькарасом (0:5 в личных встречах). Для испанца это также будет восьмой четвертьфинал на «Шлемах».

9 комментариев
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Их прошлый матч на РГ на протяжении 2,5 сетов был строго 18+. Временами было ощущение, что Алькарас откровенно издевался. Что-то схожее с Федерер - Роддик на АО-07. Но сейчас должно быть намного конкурентнее.
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Будет интересный матч, надеюсь огненный 👍

вообще Алькарас выдает кучу красивых розыгрышей за матч...
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Ответ CIA
Их прошлый матч на РГ на протяжении 2,5 сетов был строго 18+. Временами было ощущение, что Алькарас откровенно издевался. Что-то схожее с Федерер - Роддик на АО-07. Но сейчас должно быть намного конкурентнее.
а потом Стеф выдал на пк что у него была бессонная ночь и спустя какое-то время стало понятно из-за кого.
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+2
Ответ tanith
а потом Стеф выдал на пк что у него была бессонная ночь и спустя какое-то время стало понятно из-за кого.
Опять женский фактор вмешался) ну Степе выбирать: либо шлем, либа кекс
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пора бы уже Стефану Циципасу в матчах с Карлосом Алькарасом стату встречь чуть подправить !
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Ответ CIA
Их прошлый матч на РГ на протяжении 2,5 сетов был строго 18+. Временами было ощущение, что Алькарас откровенно издевался. Что-то схожее с Федерер - Роддик на АО-07. Но сейчас должно быть намного конкурентнее.
3:0 в пользу Карася, какие могут быть сомнения после игры с Арналди и с Оже обоих.
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Ответ Виктор Морев
пора бы уже Стефану Циципасу в матчах с Карлосом Алькарасом стату встречь чуть подправить !
Пора бы вам немного русский подучить. Предложение начинаете с маленькой буквы. "Встречь"? Вы тут клоуном что ли подработать решили? Может, на улицу выйдете да штаны спустите? Право, будет смешнее.
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