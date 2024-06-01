Ролан Гаррос: Хуберт Хуркач – Григор Димитров прямая трансляция матча 02.06.2024

Теги Ролан Гаррос Григор Димитров Хуберт Хуркач Теннис

Болельщикам на Открытом чемпионате Франции по теннису предстоит стать свидетелями одного из самых конкурентных поединков. В четвертом круге мужского одиночного турнира встретятся представители топ-10 мирового тенниса поляк Хуберт Хуркач и Григор Димитров из Болгарии. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Соперники буду играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Хуберт Хуркач один из самых сильных теннисистов в туре. Многие считают, что если бы ему добавить стабильности, а еще характера, то он бы точно входил в пятерку сильнейших. Но именно с этими двумя компонентами чаще всего бывают проблемы. Поляк обладает одной из самых мощных подач, только за счет нее он может выиграть любой поединок. Другое дело, если речь идет о турнирах Большого шлема, где приходится играть до победы в трех сетах, то тут Хуберт сталкивается с проблемами. Особенно если матчи проходят на грунте. Медленное покрытие во многом нивелирует его преимущество. Нынешний выход в четвертый круг Ролан Гаррос для Хуберта всего лишь второй в карьере. Хуже у него обстоят дела только на Открытом чемпионате США, где он ни разу не преодолевал второй круг. Зато Хуркач достаточно стабилен на других турнирах АТР. В апреле он смог завоевать восьмой по счету титул в португальском Эшториле. На этот раз у Хуберта не было ни одного трехсетового поединка, со всеми соперниками он справлялся минимум в четырех партиях.

Хуркач – Димитров прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Когда речь заходит о Григоре Димитрове, многие начинают вспоминать его возраст, хотя по сравнению с тем же Новаком Джоковичем болгарину еще играть и играть. В отличие от своего предстоящего соперника Григор более стабильный теннисист. На его счету девять побед на турнирах АТР, а на каждом из ТБШ он неизменно выходил в полуфинал. За исключением Ролан Гаррос. Тут его предел как раз четвертый круг и на этот раз он добрался до него в третий раз за карьеру. Второй момент, который говорит в пользу болгарина, его стабильность. В 2017 году он добился высшей для себя позиции в мировом рейтинге, когда вошел в топ-3. С тех пор он неизменно держит высокий уровень. В нынешнем сезоне на его счету три финала на турнирах АТР, но выиграл он только раз в самом начале сезона в австралийском Брисбене на харде. Сейчас на Ролан Гаррос Димитров играет очень уверенно. Если убрать за скобки поединок с Зизу Бергсом, который растянулся на двое суток из-за непогоды, двух остальных соперников болгарин прошел без проблем в трех сетах.

Счет личных встреч говорит в пользу Григора. Ранее теннисисты встречались пять раз, и каждый раз победа оставалась за болгарином. Букмекеры отдают ему преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу Димитрова коэффициент 1,73, выигрыш Хуьерта Хуркача оценивается коэффициентом 2,11.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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