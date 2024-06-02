Де Минаур о том, что 4-й круг с Медведевым пройдет на корте с крышей: «Не уверен, что готов играть полный матч от начала до конца. Это будет что-то новенькое»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева.

Россиянин ведет в личных встречах 6:2, но они играли только на харде.

– В следующем круге не будет остановок из-за погоды. Вы сыграете на одном из кортов с крышей. Как относитесь к этому и к тому, что дальше Меди?

– Боже, я не уверен, что готов играть полный матч от начала до конца. Это будет что-то новенькое (улыбается). Не знаю. Сейчас пойдет совершенно другой турнир.

Правда, это два разных турнира, потому что, разумеется, сеяные заслужили право играть на этих кортах, но у них было довольно обычное расписание без таких остановок, как у нас сегодня.

Я очень жду, когда выиграю достаточно матчей, чтобы оказаться на хорошем корте. Поэтому я очень рад снова сыграть с Меди, именно на такие матчи я рассчитывал в начале недели и рад снова оказаться в таком положении.

– Знакомый соперник, но первая встреча на этом покрытии. Какую тактику выберете против Даниила на грунте? Что думаете об этом матче?

– Этот матч будет сильно отличаться от предыдущего [против Ян-Леннарда Штруффа]. Сейчас я все время оборонялся. Играл с соперником, который старался захватить инициативу, выходить к сетке, быстро заканчивать розыгрыши.

Наверное, в матче против Медведева будет много изматывающих розыгрышей, тактических ходов, разнообразия, смены темпа, оба будем хорошо двигаться.

Надеюсь, будет интересно сыграть с ним на грунте. У меня еще нет такого опыта, поэтому надеюсь, что мы сыграем хороший матч и я смогу показать все, на что способен.

2 комментария
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По мне Демон даже фаворит в этом матче, но надеюсь Медведев будет в лучших кондициях ..
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По мне Демон даже фаворит в этом матче, но надеюсь Медведев будет в лучших кондициях ..
Оба не грунтовые специалисты, но Даня все же поувереннее
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