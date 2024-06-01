Соболенко об отношениях с Бадосой: «На корте мы соперницы, а вне корта – друзья»

Теги Ролан Гаррос WTA Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, влияют ли результаты на ее дружбу с Паулой Бадосой.

Она обыграла испанку 7:5, 6:1 и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

– Сколько времени вам нужно, чтобы после такого матча снова «подружиться». Нужна ли вам какая-то пауза? Может быть, есть какая-то договоренность или все происходит само собой?

– Обычно пару минут. Потом мы видимся в тренажерке, и у нас все хорошо. Как мы всегда говорим, у нас отлично получается разделять теннис и дружбу. На корте мы соперницы, а вне корта – друзья.

Обычно это пару минут, но мы только что виделись, и она, кажется, была еще немного расстроенной. Но нет, мы хорошо разделяем все эти вещи.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий