Соболенко об отношениях с Бадосой: «На корте мы соперницы, а вне корта – друзья»

Арина Соболенко рассказала, влияют ли результаты на ее дружбу с Паулой Бадосой.

Она обыграла испанку 7:5, 6:1 и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

– Сколько времени вам нужно, чтобы после такого матча снова «подружиться». Нужна ли вам какая-то пауза? Может быть, есть какая-то договоренность или все происходит само собой?

– Обычно пару минут. Потом мы видимся в тренажерке, и у нас все хорошо. Как мы всегда говорим, у нас отлично получается разделять теннис и дружбу. На корте мы соперницы, а вне корта – друзья.

Обычно это пару минут, но мы только что виделись, и она, кажется, была еще немного расстроенной. Но нет, мы хорошо разделяем все эти вещи.