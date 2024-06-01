Соболенко об отношениях с Бадосой: «На корте мы соперницы, а вне корта – друзья»
Арина Соболенко рассказала, влияют ли результаты на ее дружбу с Паулой Бадосой.
Она обыграла испанку 7:5, 6:1 и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».
– Сколько времени вам нужно, чтобы после такого матча снова «подружиться». Нужна ли вам какая-то пауза? Может быть, есть какая-то договоренность или все происходит само собой?
– Обычно пару минут. Потом мы видимся в тренажерке, и у нас все хорошо. Как мы всегда говорим, у нас отлично получается разделять теннис и дружбу. На корте мы соперницы, а вне корта – друзья.
Обычно это пару минут, но мы только что виделись, и она, кажется, была еще немного расстроенной. Но нет, мы хорошо разделяем все эти вещи.