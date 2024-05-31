Потапова о камбэке в матче с Синюй: «Когда вышли после дождя, думала о том, что выкарабкивалась, извините, и не из такой задницы»

Анастасия Потапова прокомментировала победу над Ван Синюй.

Она победила 7:5, 6:7(6), 6:4 и впервые вышла во вторую неделю ТБШ.

– Как вообще вернуться и выиграть сет, когда 0:5 и сетбол у соперницы?

– Я даже не знаю, какие приличные слова подобрать. Не знаю, как у меня это вышло. Когда пошел дождь [при счете 0:4], мы с командой разобрали, что шло не так, и вывод был в том, что ничего критически ужасного я не сделала. Где-то она лучше попала, были ровные геймы – вопрос везения в том числе.

Когда вышли после дождя, я думала о том, что выкарабкивалась, извините, и не из такой задницы. Было намного хуже, матчболы тройные у соперниц. Мы полностью изменили тактику, и это начало работать.

– В прошлый раз вы очень ругали дождь, а сейчас он как раз помог.

– Знаете, я в дождь играю нечасто, больше такого в юниорах случалось, но хочу сказать, что ни одного матча в такой ситуации не проиграла. Так что я, может, и ругала, но тогда больше из-за того, что прервали, когда сыграть оставалось один гейм. Сегодня я в какой-то степени обрадовалась дождю, до этого соперница не сделала, кажется, ни одной невынужденной ошибки. Я понимала: если бы она могла так играть весь матч, она бы была в топ-5, так что должна в какой-то момент посыпаться, надо только дождаться.

– Получается, этот матч ставим не на первое место среди самых безумных?

– Не на первое, потому что однажды я проигрывала сет и 2:5 на приеме с 0:40 – но выиграла тот матч, – приводит слова Потаповой корреспондент Sports Андрей Васильев.

Главный вопрос «Ролан Гаррос» – почему идет дождь? А реально – почему?