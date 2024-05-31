Главный вопрос «Ролан Гаррос» – почему идет дождь? А реально – почему?

Спортс метеорологический.

Мы думали, что на первой неделе «Ролан Гаррос» будем обсуждать выступление Рафаэля Надаля, сенсации, красивые розыгрыши, интересные наряды. И все это действительно было.

Но чаще всего возникал вопрос – ну когда же закончится дождь ? И почему он вообще идет?

Так почему идут дожди?

Это все элемент круговорота воды в природе.

Вода испаряется и в виде пара поднимается в атмосферу. Но на высоте температура воздуха ниже, и из пара вода превращается в мелкие капли. Какое-то время она висит в атмосфере – потому что ей не хватает веса, чтобы преодолеть сопротивление идущих с поверхности вверх потоков воздуха. И так образуются облака .

Внутри этих облаков капельки сталкиваются друг с другом, поглощают друг друга, становятся больше – и тяжелее. И в какой-то момент они становятся достаточно тяжелыми, чтобы упасть.

И вот тогда идет дождь.

Почему иногда дождь короткий, а иногда – идет днями?

Все зависит от температуры воздуха.

Осенью, например, воздух холодный – и его потоки медленно и слабо поднимаются вверх. Плюс, они содержат меньше влаги. Поэтому осенние дожди обычно слабые и протяженные.

Летом воздух двигается более активно, влаги в нем больше – поэтому для лета характерны ливни и грозы.

А почему грозовые облака – черные?

Потому что они очень плотные – и не пропускают свет.

Плюс, как и все облака, они состоят не только из воды – но еще из частичек льда и пыли. Кстати, есть гипотеза, что пыль в атмосфере тоже способствует появлению дождей, потому что она помогает каплям воды склеиться.

А еще из-за этой пыли и льдинок появляются молнии. Все эти частички трутся между собой, из-за этого трения накапливается заряд – и в какой-то момент он становится таким большим, что бьет молния.

А можно как-то остановить дождь?

Самый простой способ избежать дождя в важный момент – сделать так, чтобы он прошел раньше.

Чтобы спровоцировать дождь, облако можно засеять – с земли или самолета ввести в него йодид серебра, йодид калия, сухой лед, жидкий пропан или соль. В России зачастую используют простой цемент. Они меняют процессы внутри облака, и начинается дождь.

Так и происходит разгон облаков. И процесс это очень дорогой – в 2021-м в России на него выделили больше 400 миллиардов рублей.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Dan Istitene