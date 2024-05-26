Джокович о «Ролан Гаррос»: «У меня низкие ожидания, но большие надежды»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, чего ждет от «Ролан Гаррос».

– У меня на этот турнир низкие ожидания. Но большие надежды (смеется).

Обычно на «Шлемах» мне удавалось показывать лучший теннис – это и сейчас главная цель. Но то, как идет этот сезон, конечно, очень влияет. Первые пять месяцев получились не очень хорошими.

– Насколько низкие ваши ожидания и когда в последний раз ваши ожидания были такими перед «Шлемом»?

– Сложно об этом говорить. Мне даже немного неловко озвучивать свои ожидания. Конечно, все, кроме титула, для меня неудовлетворительно. Для кого-то может прозвучать высокомерно, но моя карьера все же подтверждает эти слова.

Поэтому мои цели всегда одни и те же, а вот ожидания мне пришлось снизить. Я больше о том, что предпочитаю думать не о турнире в целом, а о ближайших раундах, о восстановлении своей игры. Потому что больше всего меня расстраивает даже не результат, а то, что не получается играть на своем уровне, – цитирует Джоковича корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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