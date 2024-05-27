Котов второй раз выиграл 5-сетовик и впервые вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»
Павел Котов в первом круге «Ролан Гаррос» победил 32-го сеяного Кэмерона Норри со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2.
Он второй раз в карьере выиграл пятисетовый матч (первый – на грунте). Россиянин впервые вышел во второй круг на «Ролан Гаррос», где встретится со Стэном Вавринкой.
Лучший результат Котова на «Больших шлемах» – второй круг Australian Open-2024. Баланс его побед и поражений в основной сетке – 2:5.
Ай-да Кот!
Сделал-таки Норри,
Извинившись — сорри!
Да и в 2024 году идет неплохо, 425 очков, 66-67 место.
А ведь на 1 апреля 2024 Котов со 145 очками шел только 121-124 в сезоне...
Исправил ситуацию. 280 очков на грунте в 2024, 9 - 5 на грунте в 2024, 15-11 в карьере.
Матч с Вавринкой, пожалуй, будет забавным))