Котов второй раз выиграл 5-сетовик и впервые вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Павел Котов в первом круге «Ролан Гаррос» победил 32-го сеяного Кэмерона Норри со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2.

Он второй раз в карьере выиграл пятисетовый матч (первый – на грунте). Россиянин впервые вышел во второй круг на «Ролан Гаррос», где встретится со Стэном Вавринкой.

Лучший результат Котова на «Больших шлемах» – второй круг Australian Open-2024. Баланс его побед и поражений в основной сетке – 2:5.