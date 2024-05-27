Котов второй раз выиграл 5-сетовик и впервые вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Павел Котов Теннис

Павел Котов в первом круге «Ролан Гаррос» победил 32-го сеяного Кэмерона Норри со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2.

Он второй раз в карьере выиграл пятисетовый матч (первый – на грунте). Россиянин впервые вышел во второй круг на «Ролан Гаррос», где встретится со Стэном Вавринкой.

Лучший результат Котова на «Больших шлемах» – второй круг Australian Open-2024. Баланс его побед и поражений в основной сетке – 2:5.

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15 комментариев
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С Вавринкой. Это будет матч-бодипозитив.
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Ай-да Паша,
Ай-да Кот!
Сделал-таки Норри,
Извинившись — сорри!
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Стэн The Man - Кот The Кот! ))
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Паша онлайн уже 52-ой, 894 очка)) Может и в топ-50 залезть, если в 3 круг РГ зайдет))
Да и в 2024 году идет неплохо, 425 очков, 66-67 место.
А ведь на 1 апреля 2024 Котов со 145 очками шел только 121-124 в сезоне...
Исправил ситуацию. 280 очков на грунте в 2024, 9 - 5 на грунте в 2024, 15-11 в карьере.

Матч с Вавринкой, пожалуй, будет забавным))
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Но, смех смехом, а у Павла на грунте 15-11, а на харде+траве 16-21. Суммарно 31-32. Т.е. грунт у него реально лучшее покрытие.
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вот он настоящий король грунта, Пашка Котов!
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Русский Кот поймал британскую Норрушку.
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Норри после матча - этот парень претендент на победу в турнире..., если продолжит также лопать круассаны на завтрак ))
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Ответ Hardy
Хорошо, у Стэна хороший шанс пройти в 3 круг)
Так же как у Котова. Определят кто сейчас главный мистер бодипозитив
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Котофей молодец!!! А Норри превращается в дНорри=)
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Норри отлетел сенсация
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Ответ Антон Тимофеев
Паша онлайн уже 52-ой, 894 очка)) Может и в топ-50 залезть, если в 3 круг РГ зайдет)) Да и в 2024 году идет неплохо, 425 очков, 66-67 место. А ведь на 1 апреля 2024 Котов со 145 очками шел только 121-124 в сезоне... Исправил ситуацию. 280 очков на грунте в 2024, 9 - 5 на грунте в 2024, 15-11 в карьере. Матч с Вавринкой, пожалуй, будет забавным))
Нужно Котову обыгрывать Вавринку.
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