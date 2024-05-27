Котов о первой победе на РГ: «Я бы хотел посвятить ее своему тренеру, Ване Полякову, который ушел из жизни в марте. Сегодня его день рождения»

Павел Котов рассказал, кому посвящает победу в первом круге «Ролан Гаррос».

Россиянин победил Кэмерона Норри со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2.

– Я бы хотел посвятить эту победу своему тренеру, Ване Полякову, который ушел из жизни в марте. У него сегодня, 27 мая, должен был быть день рождения. Это должен был быть и так очень принципиальный матч, потому что я Кэмерону проиграл год назад в Барселоне. А именно сегодня никак не мог проиграть. Готов был умереть, но выиграть.

Очень тяжелый матч, очень длинный. Я даже не посмотрел еще, сколько именно мы играли: самый это долгий матч в моей карьере или второй после Австралии (игра продолжалась 4 часа 13 минут, в первом круге Australian Open матч с Артуром Риндеркнешем шел 4 часа 40 минут – Спортс).

Ужасно устал. Жду не дождусь, когда смогу отдохнуть.

– За счет чего у вас получилось на пятом часу в решающий момент?

– После четвертого сета взял перерыв, ушел с корта и подумал: вот было бы красиво выиграть 6:0 в пятом. 6:0 не получилось, но был близок к этому, – приводит слова Котова корреспондент Спортса Андрей Васильев