Котов о первой победе на РГ: «Я бы хотел посвятить ее своему тренеру, Ване Полякову, который ушел из жизни в марте. Сегодня его день рождения»

Теги Ролан Гаррос ATP Павел Котов Теннис

Павел Котов рассказал, кому посвящает победу в первом круге «Ролан Гаррос».

Россиянин победил Кэмерона Норри со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2.

– Я бы хотел посвятить эту победу своему тренеру, Ване Полякову, который ушел из жизни в марте. У него сегодня, 27 мая, должен был быть день рождения. Это должен был быть и так очень принципиальный матч, потому что я Кэмерону проиграл год назад в Барселоне. А именно сегодня никак не мог проиграть. Готов был умереть, но выиграть.

Очень тяжелый матч, очень длинный. Я даже не посмотрел еще, сколько именно мы играли: самый это долгий матч в моей карьере или второй после Австралии (игра продолжалась 4 часа 13 минут, в первом круге Australian Open матч с Артуром Риндеркнешем шел 4 часа 40 минут – Спортс).

Ужасно устал. Жду не дождусь, когда смогу отдохнуть.

– За счет чего у вас получилось на пятом часу в решающий момент?

– После четвертого сета взял перерыв, ушел с корта и подумал: вот было бы красиво выиграть 6:0 в пятом. 6:0 не получилось, но был близок к этому, – приводит слова Котова корреспондент Спортса Андрей Васильев

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очень эмоциональная победа у Павла, мощный трибьют ушедшему тренеру.
+7
0
+7
Павлу респект за матч 👏 по теннисным меркам очень плотный по комплекции спортсмен, но по физике не сдал за 4 часа . Оч интересно посмотреть на его игру если 5 минимум лишних кило скинет
0
0
0
Концовка вышла весьма убедительная. Преприятнейше удивил. Молоток!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий