Джокович о сложностях с физической формой: «Я знаю, почему так вышло, но не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал результаты этого сезона.

В 2024-м серб не выиграл ни одного титула до начала «Ролан Гаррос», а на прошлой неделе в Женеве уступил во втором матче Томашу Махачу.

– Вы определили причину, по которой вам не удается выйти на пик формы?

– Да. Это разные вещи, которые происходили в последние пару месяцев, но я не хочу в это углубляться. Надеюсь, вы меня понимаете. Просто не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить.

Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что случилось, то случилось, и это в прошлом. На это я уже не могу повлиять, но я могу исправить некоторые вещи – то, что неправильно и не помогает достигнуть наивысшей производительности.

Именно над этим мы работаем всей командой, и, надеюсь, это даст нам хорошие результаты здесь.

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11 комментариев
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Панорамикс накосячил
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Надо было оставлять команду на этот год , поторопился
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не хочу открывать ящик пандоры, ведь мне всего лишь почти сорокет. спорт жизнь только начинается. сглажу еще...
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Что-то случилось. 2 месяца - это как раз перед грунтом.
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Ответ -виталик -
Почему не выиграв за 5 месяцев ничего он 1 ракетка, это дно тура или что то другое....
Это рейтинг ...
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Ящик Пандоры - это команда уволенная?)
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Пепе Имаз?
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отдыхать надо было после итога, а не точку рвать, вот и весь секрет 36 лет
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Почему не выиграв за 5 месяцев ничего он 1 ракетка, это дно тура или что то другое....
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Смотрел интервью Величайшего.
Он очень аккуратно и тактично отвечал на вопросы,иногда не очень удобные,могу заметить.
Видно было по лицу Джоковича,что он один понимает своё положение и ситуацию лучше,чем все журналисты находящиеся в Пресс центре Roland Garros.
Никак не могу подтвердить свои слова фактами,но очень кажется что результаты Новака в последнее время зависят в большей мере не его спортивной(физической) составляющей,а психологическими(как бы странно это не звучало) факторами.
Семья,медиа,психологическое давление...
Ну что,а главное кому(!? ) Величайший ещё не доказал?
Вопрос риторический.
Джока всё и всем уже доказал.
Нужно просто всё отпустить и забрать 25-й.
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