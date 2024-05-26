Джокович о сложностях с физической формой: «Я знаю, почему так вышло, но не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить»
Новак Джокович прокомментировал результаты этого сезона.
В 2024-м серб не выиграл ни одного титула до начала «Ролан Гаррос», а на прошлой неделе в Женеве уступил во втором матче Томашу Махачу.
– Вы определили причину, по которой вам не удается выйти на пик формы?
– Да. Это разные вещи, которые происходили в последние пару месяцев, но я не хочу в это углубляться. Надеюсь, вы меня понимаете. Просто не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить.
Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что случилось, то случилось, и это в прошлом. На это я уже не могу повлиять, но я могу исправить некоторые вещи – то, что неправильно и не помогает достигнуть наивысшей производительности.
Именно над этим мы работаем всей командой, и, надеюсь, это даст нам хорошие результаты здесь.
Он очень аккуратно и тактично отвечал на вопросы,иногда не очень удобные,могу заметить.
Видно было по лицу Джоковича,что он один понимает своё положение и ситуацию лучше,чем все журналисты находящиеся в Пресс центре Roland Garros.
Никак не могу подтвердить свои слова фактами,но очень кажется что результаты Новака в последнее время зависят в большей мере не его спортивной(физической) составляющей,а психологическими(как бы странно это не звучало) факторами.
Семья,медиа,психологическое давление...
Ну что,а главное кому(!? ) Величайший ещё не доказал?
Вопрос риторический.
Джока всё и всем уже доказал.
Нужно просто всё отпустить и забрать 25-й.