Джокович о сложностях с физической формой: «Я знаю, почему так вышло, но не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить»

Новак Джокович прокомментировал результаты этого сезона.

В 2024-м серб не выиграл ни одного титула до начала «Ролан Гаррос», а на прошлой неделе в Женеве уступил во втором матче Томашу Махачу.

– Вы определили причину, по которой вам не удается выйти на пик формы?

– Да. Это разные вещи, которые происходили в последние пару месяцев, но я не хочу в это углубляться. Надеюсь, вы меня понимаете. Просто не хочу открывать ящик Пандоры и об этом говорить.

Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что случилось, то случилось, и это в прошлом. На это я уже не могу повлиять, но я могу исправить некоторые вещи – то, что неправильно и не помогает достигнуть наивысшей производительности.

Именно над этим мы работаем всей командой, и, надеюсь, это даст нам хорошие результаты здесь.