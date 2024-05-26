Андрей Рублев: «Иногда тяжелый первый круг правда помогает, а иногда не успеваешь восстановиться и потом на финальные стадии не хватает»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос».

Россиянин выиграл у Таро Даниэля со счетом 6:2, 6:7(3), 6:3, 7:5.

– Даже в проигранном сете у меня почти во всех геймах на чужой подаче были шансы, иногда я их упускал из-за того, что слишком хотел выиграть, первым же ударом. А потом нашел баланс. В концовке при счете 5:5 у него были брейк-поинты, но у меня получилось выиграть длинные розыгрыши, спасти этот гейм и сделать решающий брейк.

– Может ли быть даже полезно, что первый круг прошел не очень легко, что пришлось выложиться?

– Да тут не угадаешь, не предскажешь. Иногда тяжелый первый круг правда помогает, а иногда после тяжелого первого не успеваешь восстановиться ко второму, к третьему тем более – и становится с каждым матчем сложнее. На финальные стадии не хватает, – приводит слова Рублева корреспондент Sports Андрей Васильев.

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