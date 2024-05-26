Моресмо об участии Зверева в «Ролан Гаррос»: «Он считается невиновным, пока идет судебный процесс. Поэтому он в сетке турнира»

Теги Амели Моресмо Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Директор «Ролан Гаррос» Амели Морсемо прокомментировала участие Александра Зверева.

В Германии сейчас идет судебное разбирательство – немца обвиняют в домашнем насилии по отношению к его бывшей девушке.

«Сейчас наша политика заключается в том, что он считается невиновным, пока судебный процесс не завершен и нет решения. Именно поэтому он в сетке турнира. 

Мы не собираемся ничего комментировать относительно судебного разбирательства, потому что оно идет прямо сейчас. Мы будем это уважать».

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9 комментариев
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"Именно поэтому он в сетке турнира"

В сетке турнира он потому, что он теннисист, с достаточным для турнира рейтингом.
Виновен он или нет, привлекать его к ответственности у турнира нет и не будет полномочий.
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- А ещё мы поручили Звереву важную и почётную Миссию на нашем турнире. Не мешайте ему совершить доброе дело, - добавила Амели.
хехе))))
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Ответ Хозяин патриотов
Блин, жаль суд только 31 мая, ну почему не пораньше чуть)
Да норм же, как раз успеет к началу
+2
-1
+1
Блин, жаль суд только 31 мая, ну почему не пораньше чуть)
+2
-2
0
Ответ Stas Salesov
Да норм же, как раз успеет к началу
Думаешь во втором круге вылетит от Мпетши Перрикара?)
+2
-2
0
Ответ Хозяин патриотов
Думаешь во втором круге вылетит от Мпетши Перрикара?)
Нет, лебединая песня Гоффена)
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