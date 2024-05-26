Моресмо об участии Зверева в «Ролан Гаррос»: «Он считается невиновным, пока идет судебный процесс. Поэтому он в сетке турнира»
Директор «Ролан Гаррос» Амели Морсемо прокомментировала участие Александра Зверева.
В Германии сейчас идет судебное разбирательство – немца обвиняют в домашнем насилии по отношению к его бывшей девушке.
«Сейчас наша политика заключается в том, что он считается невиновным, пока судебный процесс не завершен и нет решения. Именно поэтому он в сетке турнира.
Мы не собираемся ничего комментировать относительно судебного разбирательства, потому что оно идет прямо сейчас. Мы будем это уважать».
В сетке турнира он потому, что он теннисист, с достаточным для турнира рейтингом.
Виновен он или нет, привлекать его к ответственности у турнира нет и не будет полномочий.
хехе))))