Моресмо об участии Зверева в «Ролан Гаррос»: «Он считается невиновным, пока идет судебный процесс. Поэтому он в сетке турнира»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Морсемо прокомментировала участие Александра Зверева.

В Германии сейчас идет судебное разбирательство – немца обвиняют в домашнем насилии по отношению к его бывшей девушке.

«Сейчас наша политика заключается в том, что он считается невиновным, пока судебный процесс не завершен и нет решения. Именно поэтому он в сетке турнира.

Мы не собираемся ничего комментировать относительно судебного разбирательства, потому что оно идет прямо сейчас. Мы будем это уважать».