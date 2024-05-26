Рублев после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»: «Физически чувствую себя отлично. Все здорово»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Таро Даниэль Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Таро Даниэлем на старте «Ролан Гаррос».

Россиянин выиграл 6:2, 6:7(3), 6:3, 7:5.

«Было очень тяжело. Таро – сложный соперник, умеет играть на грунте. Мы провели много матчей друг против друга, хорошо друг друга знаем.

Я рад, что смог показать отличный теннис в тяжелых условиях – ветер и так далее.

Физически чувствую себя отлично. Все здорово. Теперь у меня будет время на восстановление, и я постараюсь быть как можно более свежим», – сказал Рублев в интервью на корте.

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4 комментария
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Удачи 👌‼️
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Хорошо проведенный матч! С победой Андрей!
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Андрюха так держать 🙏🙏🤘🤘
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