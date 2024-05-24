Рублев о том, помог ли ему ранний вылет с «Мастерса» в Риме: «100%. Я был истощен»

Андрей Рублев рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос» после поражения в Риме.

– После титула в Мадриде вы напугали историями о том, что несколько дней не могли есть из-за болезни. Как вы сейчас и как вообще возможно было выиграть тот турнир в таком состоянии?

– Сейчас я полностью здоров, а тогда болезнь в каком-то смысле мне даже помогла. У меня не было сил ни на что, кроме как фокусироваться на игре. Был настолько вымотан, что просто не мог ни на что отвлекаться. Мне в какой-то степени повезло. В том числе с тем, какие прекрасные были на турнире доктора, спасибо им за те инъекции обезболивающих.

– Очевидно, проигрывать матчи – не очень-то приятно. Но в каком-то смысле ранний вылет в Риме вам, возможно, даже помог?

– 100%. Я был истощен. Восстановиться так быстро было невозможно, особенно после такого количества лекарств. Полное опустошение – и моральное, и физически сил не было. В Мадриде ни на что уже не было энергии. Только на то, чтобы жаловаться.

– В первом круге Александру Звереву выпал Рафаэль Надаль. Как бы вы такое восприняли? Возможно, как челлендж?

– Я же не идиот: конечно я не хотел, чтобы мне в первом круге выпал Рафа. За жеребьевкой я вообще не следил, просто тренировался в этот момент, но его игру со Зверевым, конечно, посмотрю, если будет время, – передает слова Рублева корреспондент Sports Андрей Васильев.

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